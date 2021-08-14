Тимошенко наконец-то попалась вместе со своим зятем: их "накрыли" за масштабные хищения

Главу "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" (ГПЗКУ) Андрея Власенко задержали при попытке бегства. Он возглавлял партию "Батьківщина" в одной из областей, а "хлебную" должность получил благодаря протекции нардепа Юлии Тимошенко, пишет Obozrevatel.

Однако лидера "Батьківщини" связывает с ГПЗКУ не только собственный менеджер во главе корпорации. Ее дочь инвестировала деньги через фирму зама Власенко, ее зять, как заявляют собеседники в правоохранительных органах, являлся смотрящим за компанией, а бизнесмен, которого обвиняют в соучастии в хищениях средств ГПЗКУ, также является членом "Батьківщини".

Все участники резонансного дела вокруг государственной корпорации связаны с Юлией Тимошенко, ее зятем Артуром Чечеткиным и партией "Батьківщина".

Знакомые лица

Роман Терещенко, на фирмы которого по версии силовиков отправляли зерно по заниженным ценам – давний знакомый зятя Тимошенко, также он являлся членом ее партии. В 2015-м он баллотировался в Одесский областной совет в списке "Батьківщини" (запись сохранилась на сайте ЦИК). Тогда он указал в качестве места своей работы компанию "Украина-2010". Роман Викторович также владеет "Транс Трейд Холдинг". Связанные с ним компании СН, Trans Trade RK SA, RL Prosperis Commerce SA, Trans Trade RK SA подозревают в хищениях средств с ГПЗКУ. По данным Obozrevatel, Чечеткин не только земляк Терещенко (оба одесситы), но и давний его знакомый. По версии правоохранителей, именно он привлек Терещенко в схемы на госкорпорации.

Артур Чечеткин, родственник Тимошенко, по версии правоохранителей, являлся теневым куратором ГПЗКУ, лично контролировал все незаконные операции. Более того, эту же информацию подтверждает и член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. "Тимошенко возмущалась, что у нас в госкомпаниях неправильные набсоветы. Вот, вы посмотрели, как "правильно работает" наблюдательный совет. Неформальным набсоветом, то есть смотрящим, на ГПЗКУ был зять Тимошенко", – заявил Лещенко в одном из своих видео.

Елена Волкова, которая работает замглавы ГПЗКУ, вероятно, помогла дочери Тимошенко Евгении инвестировать 196 млн грн в майнинг криптовалют. Стоит отметить, что указанные 100 млн Евгении дала ее влиятельная мама, также добавил Чечеткин. Тимошенко же получила целое состояние с помощью американских судов: отсудила компенсацию за политические репрессии еще во времена президентства Януковича. Волкова владеет компанией "Валея". Евгения Тимошенко заплатила более 190 млн грн компании "Валея", которой ранее руководила Волкова. Более того, последняя указала право собственности на данную фирму и в своей декларации.

Андрей Власенко, главный фигурант, глава ГПЗКУ, который попытался сбежать из Украины, возглавлял "Батьківщину" в Николаевской области. В автобиографии, которую он подал в ЦИК, баллотируясь в областной совет, он указал, что является членом партии "Батьківщина". И, несмотря на все скандалы и разбирательства, его все-таки назначили на должность главы ГПЗКУ.

Как работала схема

ГПЗКУ получила кредит под гарантии Китая, чтобы наладить производство и доставку зерна в китайскую госкомпанию;

вместо того, чтобы поставлять зерно в Китай, его продавали по заниженной цене приближенным якобы международным компаниям;

на самом деле компании контролировались украинцем, давним знакомым Юлии Тимошенко, Романом Терещенко;

фирмы Терещенко получали зерно без предоплаты, а после не платили за него.

Только за пять месяцев 2021-го связанным компаниям поставили зерно на более 6 млрд грн. Результат всего это – валовый чистый убыток компании взлетел в 3,8 раза до 5,9 млрд грн.

Напомним, что Юлия Тимошенко лично добилась назначения Власенко в ГПЗКУ. Лидер "Батьківщини" в эфире телеканала "Украина 24" признавалась, что сама предложила кандидатуру Андрея Власенко на должность главы ГПЗКУ. Она уверенно говорила о будущих успехах Власенко на своем новом посту.

Ну, вот и гарантированные успехи.