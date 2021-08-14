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США уходят, но напоследок все же нанесли авиаудар по талибам у Кандагара

21:00, 14 авг 2021
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Самолеты ВВС США нанесли сегодня удары по позициям формирований движения "Талибан" в районе аэропорта в городе Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщает агентство Аль-Джазира.

Агентство ссылаясь на источник в спецслужбах Афганистана сообщило, что в результате налета есть убитые и раненые.
Атака была предпринята в поддержку правительственных сил, ведущих оборону района.
Ранее афганские ВВС нанесли удары по войскам талибов, наступающим на город Мазари-Шариф - административный центр северо-западной провинции Балх.
По информации иностранных СМИ, сторонники "Талибана" за последние несколько дней взяли под контроль 21 из 34 административных центров провинций Афганистана. 14 августа поступило сообщение о захвате двух главных городов восточных провинций Пактика и Кунар - Шаран (примерно в 200 км от Кабула) и Асадабад. По мнению аналитиков, в ближайшие дни боевики продвинутся к столице государства.

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