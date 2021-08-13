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Развитие демократии в Украине: Канада выделяет $25 млн на поддержку
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Политика / Общество

Развитие демократии в Украине: Канада выделяет $25 млн на поддержку

18:00, 13 авг 2021
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Правительство Канады в течение пяти лет собирается направить на поддержку ряда проектов в Украине сумму, эквивалентную около 25 миллионам долларов США. Об этом говорится в заявлении канадского правительства по итогам виртуального визита министра международного развития Канады Карины Гулд в Украину.

Отмечается, что было начато поиск проектов, которые "улучшат демократическое, инклюзивное и гендерно равное управление в Украине".
Гулд также объявила о выделении 1,9 миллиона долларов (около 1,5 млн долл. США) на расширение возможностей украинского правительства по поддержке социально-экономического благополучия женщин-ветеранов вооруженных сил.
"Эти инвестиции подтверждают непоколебимую приверженность Канады обеспечению будущего Украины как демократического, основанного на правилах государства и поддерживают его цель большей евроатлантической интеграции", - говорится в заявлении.

Напомним

С января 2014 года Канада является одним из ведущих двусторонних партнеров Украины по оказанию помощи в целях развития и предоставила более 250 млн канадских долларов (около 200 млн долл. США) на финансирование помощи в целях развития для продвижения демократии, верховенства права, гендерного равенства и устойчивого экономического роста.


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