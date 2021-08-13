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ВМС Украины: в Бердянске открыли пункт базирования Морской охраны

16:00, 13 авг 2021
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В пятницу в городе Бердянск состоялось торжественное открытие пункта базирования дивизиона Морской охраны Мариупольского отряда. Об этом сообщили в Региональном управлении Морской охраны Госпогранслужбы.

Мероприятие состоялось с соблюдением морских пограничных ритуалов и традиции: перерезав торжественную ленту вместе с представителем Посольства США в Украине, начальник Регионального управления Морской охраны контр-адмирал Олег Костур вручил командиру отряда символический ключ, а командир подразделения поднял флаг Морской охраны. Корабельным колоколом отбили рынду (три тройные удары), что возвестило о начале отсчета времени обновленного подразделения.
“Системное наращивание Россией своего присутствия в Азовском море, провокации корабельно-катерного состава страны-агрессора как в отношении гражданских судов, так и в отношении корабельно-катерного состава Морской охраны и ВМС ВСУ остаются характерными признаками гибридной войны в этом регионе”, — подчеркнули в управлении Морской охраны.
Отмечается, что именно поэтому Морская охрана при поддержке и стратегическом партнерстве США обеспечивает обустройство подразделений нового типа с хорошо подготовленным, экипированным и способным быстро среагировать персоналом, современной техникой и соответствующим обеспечением.
“Почти три года назад мы вместе начали наш путь для достижения вашего видения модернизации Морской Охраны. Это сотрудничество включала обновление ваших помещений и предоставление оборудования. Программа по вопросам экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) потратила в качестве техничнои помощи почти 6 млн долларов для достижения этой цели. И эту работу еще не завершено, поскольку начался новый этап проектирования Центра технической поддержки в г. Одесса стоимостью 12 млн долларов. Также, в следующем следующем году мы начнем передачу лодок стоимостью почти 12 млн долларов. Эта передача кроме лодок также предусматривает предоставление — транспортных средств, снаряжения для дайвинга и правохранительной деятельности”, — отметил в своей речи Советник Посольства США в Украине Кевин Кильер.
При строительстве пункта базирования ориентировались на стандарты США.
Так, по данным ГПСУ, строительство происходило в рамках реализации международного проекта развития потенциала морской пограничной безопасности Программы по вопросам экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения Государственного департамента США.
Современный дивизион морской охраны Мариупольского отряда создан в 2021 году, но подразделения Морской охраны базировались здесь с девяностых годов.
В 2014 году, во время оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым, часть корабельно-катерного состава Керченского отряда Морской охраны зашла в Бердянск.
Пограничники отмечают, что практическая реализация всего проекта включала строительство и обустройство в Бердянске и в Мариуполе мест расположения и несения службы подразделений Морской охраны по лучшим стандартам аналогичных объектов Береговых охран.
Общая сметная стоимость проекта составила 4 млн. долларов США.
На вопрос о том, была ли база построена по стандартам НАТО, в управлении отметили, что ГПСУ является правоохранительным органом, ориентированным больше не на стандарты НАТО, а на стандарты Береговых охран ведущих стран мира. Поэтому, в случае пункта базирования в Бердянске больше ориентировались на стандарты береговых охран США и ведущих стран Европы.



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