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В Государственной зерновой корпорации украли зерна на $57 млн

15:00, 13 авг 2021
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Следователи Национальной полиции разоблачили незаконную деятельность чиновников Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗК), которая привела к ущербу в $57 млн, сообщает пресс-служба МВД.

Должностные лица ГПЗК, по сговору с компаниями-нерезидентами, продавали на экспорт зерно по заниженным ценам без получения предоплаты. По этой схеме было продано зерна на $231 млн в январе-мае 2021 года. При этом, на конец июля, дебиторская задолженность этих компаний перед ГПЗК составила $57 млн, уточняют в Нацполиции.
Также в ходе расследования Нацполиция обнаружила факты сговора между должностными лицами корпорации и страховыми компаниями по завышению страховых тарифов.
Между ГПЗК и тремя страховыми компаниями был заключен договор добровольного страхования имущества на общую сумму 2,6 млрд грн и уплачена страховая премия в 99 млн грн. Страховой тариф по указанному договору составил 3,87% от стоимости имущества корпорации, что в 3-5 раз превышает рыночный тариф.
Правоохранители провели 62 обыска 10 и 11 августа в Киеве и на территории Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областей.
Следственные действия проходили по местам работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и в офисных помещениях.
По результатам проведения обысков обнаружено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, а также более $200 000.
Нацполиция планирует провести ряд следственных действий и экспертиз по данным уголовным производствам. По их результатам будет решаться вопрос об объявлении подозрений лицам, причастным к хищению государственных средств.



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