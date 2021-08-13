Для нуждающихся во Львове открыли "Банк Еды", как в странах Евросоюза

Во Львове открыли первый в Украине "Банк еды". Теперь продукты из супермаркетов и ресторанов, у которых истекает срок годности, бесплатно будут отдавать нуждающимся. Проект инициировали местные волонтеры и поддержали предприниматели. Идею позаимствовали в странах Евросоюза, сообщает "5 канал".

Возле "Банка еды" собираются люди. За продуктовыми наборами съехались львовяне из всех районов города.

"Мы работаем с пенсионерами, малообеспеченными семьями, а также людьми с инвалидностью", – рассказал волонтер ОО "Тарелка" Тарас Шумский.

Тем временем в каморке кипит работа. Из супермаркетов, рынков и кафе в "Банк еды" свозят продукты, у которых повреждена упаковка, подходит к концу срок годности, овощи и фрукты не первой свежести, также акционные товары. Их сортируют и собирают в пакеты для выдачи.

Далее продуктовые наборы волонтеры раздают всем желающим. За своим пакетом пришла и 85-летняя Рима Шульгина. Из-за мизерной пенсии купить мясо или молочные продукты женщина не может.

"У меня маленькая пенсия, я инвалид 1 группы. Я совсем молочное не покупаю. Мне много платить. Пенсию сейчас маленькую дают. Я инвалид, мне на лекарства надо. Приятно, и не то что там дали что-то, а то, что есть какая-то забота о нас", – отметила жительница Львова Рима Шульгина.

Чтобы получить продукты, надо предварительно позвонить в благотворительную организацию. Сейчас зарегистрированных клиентов – более двух сотен. Ежедневно пакеты получают 12 жителей.

"Вот в том дополнительном клубнику. Я в этом году не пробовала клубники, так взяла. Мясные я совсем не покупаю. Да вы что, не хватает, какие мясные. Я на коронавирус 35 тысяч на лекарства потратила", – сказала жительница Львова Лариса Лакнионова.

Идею "Банка еды" позаимствовали в Германии, там тоже есть похожая организация, которая собирает неиспользованные продукты, которые супермаркеты хотят выбросить, и раздает нуждающимся.

"Люди живут на эти пенсии, не каждый продукт они себе могут позволить, какое-то подороже молоко или сыр. Или какую-то шоколадку", – отметил волонтер ОО "Тарелка" Ярослав.

Цель проекта и социальная – помочь людям, и экологическая – уменьшить количество продуктовых отходов. Кроме того, в "Банке еды" планируют открыть столовую для нуждающихся. Только во Львове сейчас зарегистрировано более тысячи малообеспеченных семей.







