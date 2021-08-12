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Украинская ракета-носитель "Антарес" вывела на орбиту грузовой корабль NASA

23:00, 12 авг 2021
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11 августа из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес", первая ступень которой изготовлена в Украине. Об этом информирует пресс-служба Министерства стратегических областей промышленности.

Ракета-носитель Антарес с украинской первой ступенью вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3724 кг полезного груза NASA для Международной космической станции.
Разработчиком основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares выступило КБ "Южное", изготовило ее ВО ПМЗ совместно с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и другими.



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