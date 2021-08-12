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Ранен военный и убит гражданский: боевики восемь раз нарушили "режим тишины"

21:00, 12 авг 2021
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За прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Возле Новомихайловки и Новоселовки Второй российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов.
В результате обстрела Новомихайловка повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.
В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель 1935 года рождения и поврежденные частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.
Вблизи Луганского российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Мироновского враг вел огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе поселка Пески враг обстреливал наши позиции с станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
“Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм”, — сообщили в штабе.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.



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