Десятилетняя пианистка из Львова победила в Международном конкурсе в Италии

10-летняя львовянка Ева Орлянская заняла первое место в Международном конкурсе по игре на фортепиано Citta di San Dona di Piave среди 250 пианистов из 46 стран мира, пишет "Твой город".

Это не первая победа девочки в конкурсах такого уровня. В частности она является лауреатом соревнований в Польше, Италии, Чехии и др.

В этом году из-за карантина конкурс провели в онлайн-формате. Для участия талантливой львовянки ее игру на фортепиано специально сняли на видео.

Ева учится в 4 классе Львовской государственной детской музыкальной школы №1 имени Кос-Анатольского. По словам преподавательницы Ольги Новакивской, она играет полноценную программу, которую играют выдающиеся музыканты.







