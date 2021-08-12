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Общество / Культура / Видео

Десятилетняя пианистка из Львова победила в Международном конкурсе в Италии

20:00, 12 авг 2021
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10-летняя львовянка Ева Орлянская заняла первое место в Международном конкурсе по игре на фортепиано Citta di San Dona di Piave среди 250 пианистов из 46 стран мира, пишет "Твой город".

Это не первая победа девочки в конкурсах такого уровня. В частности она является лауреатом соревнований в Польше, Италии, Чехии и др.
В этом году из-за карантина конкурс провели в онлайн-формате. Для участия талантливой львовянки ее игру на фортепиано специально сняли на видео.
Ева учится в 4 классе Львовской государственной детской музыкальной школы №1 имени Кос-Анатольского. По словам преподавательницы Ольги Новакивской, она играет полноценную программу, которую играют выдающиеся музыканты. 



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