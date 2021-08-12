Украина тонет в мусоре: площадь мусорных полигонов - как размер крупных городов

В Украине становится все больше свалок. Площадь мусорных полигонов в стране уже сравнима с размерами таких городов, как Кременчуг или Хмельницкий. Это уже более 9 тыс. гектаров, отмечают экологи. Едва ли не каждый четвертый украинец вообще не имеет доступа к услугам по вывозу отходов, рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в интервью УНИАН.

Рост замусоренности угрожает стране экологическими проблемами – мусор попадает на несанкционированные свалки, складируется вдоль рек и в лесах, вредные вещества загрязняют атмосферу и почву, попадают в подземные воды и наносят вред сельскому хозяйству.

"Невероятно, но 22% населения Украины вообще не обеспечены услугами по вывозу мусора. Поэтому отходы попадают на несанкционированные свалки", - отметил Малеваный .

Наихудшая ситуация – в Закарпатской области, где 40% населенных пунктов вообще не охвачены централизованным сбором бытовых отходов. В результате жители складируют мусор вдоль рек. Также большие проблемы с отходами есть в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Во многих случаях причина в том, что местные общины не уделяют достаточно внимания вопросу обращения с отходами, считает Малеваный. Например, в населенных пунктах не разработаны схемы санитарной очистки.

"Госэкоинспекция проверяет новосозданные общины и предоставляет предписания разработать схемы саночистки, устранить другие выявленные нарушения. Часто эти требования игнорируют, ведь штраф за нарушение правил обращения с отходами никого не пугает: он составляет всего 850-1700 гривен", – считает чиновник.

Предполагается, что эти проблемы может решить законопроект "Об управлении отходами" (№ 2207-1-д), который уже приняли в первом чтении. Это документ призван согласовать украинские правила с европейскими, а также повысить штрафы для нарушителей.

Напомним, Львов стал первым городом в Украине, который продал свой мусор. 50 тонн компоста, который изготовили на единственной в стране станции переработки органики, продали за 15 450 гривен с онлайн-аукциона на Prozorro.







