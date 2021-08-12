Международный суд ООН: Украина требует справедливости, РФ оправдывается

Россия передала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу “Украина против Российской Федерации”. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ, передает УНН.

“Россия представила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против Российской Федерации“... В своем меморандуме наша страна представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности украинских обвинений и настаивает на том, чтобы Суд отклонил требования истца по обеим конвенциям”, — заявили в МИД РФ.

Отмечается, что в ноябре 2019 года завершился предварительный этап, в ходе которого Суд рассмотрел юрисдикционные возражения России и постановил продолжить рассмотрение дела по существу.

По данным российского ведомства, в ближайшее время Суд определится с дальнейшим графиком процесса. Согласно принятой практике сторонам должна быть предоставлена возможность для дополнительного обмена состязательными бумагами по вопросам существа. Далее предстоят устные слушания, сроки проведения которых установит Суд.

Чего хочет Украина

Иск был подан Украиной в 2017 году.

В этом процессе Украины заявляет, что:

Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем поставок оружия, предоставления финансирования, проведения тренировки и предоставления других форм помощи вооруженным формированием, в том числе т.н. "ДНР" и "ЛНР" и другим связанным с ними группам и отдельным лицам, которые действуют на территории Украины.

РФ нарушает требования Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и совершает дискриминационные действия в отношении татарского и украинского этнического населения в Крыму с февраля 2014 года с целью закрепления российского доминирования на полуострове путем уничтожения конкурирующих культур.

Министерство иностранных дел Украины ранее сообщило, что ожидает получить решение по данному и двух других межгосударственных споров с РФ до конца 2022-2023 годов.