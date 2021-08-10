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Профессии которые к 2030 году заменят машины: на кого учиться не стоит

23:00, 10 авг 2021
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Ученые неоднократно заявляли о том, что в будущем некоторые профессии могут потерять актуальность. Это вакансии постепенно заменят машины и люди с соответствующими дипломами окажутся не у дел или будут вынуждены обучаться новой профессии. Какие профессии станут менее актуальными или полностью исчезнут, рассказали в исследовании "Развитие корпоративной социальной ответственности" на платформе Career Hub.

Эксперты считают, что через 10 лет информационные технологии проникнут в большинство сфер деятельности человека. Спросом будут пользоваться те работники, у которых будет знание технологий и способность к креативному мышлению.
Еще одним важным фактором для работника будущего станет умение коммуницировать с другими людьми, способность быстро вливаться в коллектив и активное взаимодействие с командой. Работодатели будут отдавать предпочтение тем, кто может с окружением быстро найти общий язык.
Исследование показывает, что важным станет также стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность, так как вполне вероятно, что в нашей жизни удаленные работы вне офиса, гибкие графики и возможность работать из любой точки, останутся теперь надолго.
Кроме того, исследователи проанализировали развитие сетей, продвижение цифровых валют, развитие искусственного интеллекта и роботехники и назвали ряд профессий, которые скорее всего исчезнут до 2030 года:
Финансовый аудитор
Бухгалтер
Экономист
Юридический консультант
Секретарь
Риелтор
Водитель
Спортивный комментатор
Агроном
Грузчик
Разнорабочий
Упаковщик
Торговый работник
Профессии, которые к 2030 году могут стать очень актуальными:
Космический пилот и пилотесса
Менеджер по этическим вопросам
Консультант цифровой реабилитации
Компаньон для пожилых людей
Куратор личной памяти
Менеджер путешествий в виртуальной реальности
Контролер магистралей
Производитель частей тела
Советник по цифровым валютам
Хирург для увеличения памяти
Дизайнер мусора
Также будут развиваться и станут более популярными такие профессии:
Управление штучным интеллектом
Анализ и управление данными
Диджитал-продвижение, диджитал-сервис, диджитал-продажи
Специалист по цифровым финансам, консультант по диджитал-валютам
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