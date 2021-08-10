«Наука - это она»: в МИД открыли выставку с рассказом об украинских женщинах-ученых

В помещении Министерства иностранных дел Украины открыли выставку «Наука - это она», которая рассказывает о 12 выдающихся украинских женщинах-ученых. Как сообщает Укринформ, «Наука - это она» - образовательный проект, организованный STEM is FEM (благотворительный образовательный проект, который популяризирует технические специальности среди школьниц) при поддержке международных организаций ООН "Женщины в Украине" и Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ).

С его помощью авторы рассказывают о 12 украинских женщинах-ученых ХХ-ХХI века. Выставка состоит из инсталляций, где изображены эссе победительниц всеукраинского конкурса «Наука - это она» и портреты женщин-ученых, описанных в работах.

Среди них - автор первого в мире языка программирования Екатерина Ющенко, ученый-нейроморфолог Галина Скибко, ученый-математик Марина Вязовская и другие.

Проект является частью кампании ООН Женщины «Поколение равенства» по популяризации гендерного паритета среди молодежи и обеспечению лидерства женщин в технологиях и инновациях.

«Она (выставка - ред.) создана специально для того, чтобы об украинских известных женщинах знали больше. И мне очень радостно от того, что женщины ООН вместе STEM is FEM уже реализовали этот проект на национальном уровне, и теперь наша цель этот проект реализовать на международном уровне», - сказала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова во время открытия выставки.

Как сообщал Укринформ, 11 июня первая леди Елена Зеленская вместе с представителями Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) и структуры «ООН Женщины Украины» в рамках глобальной кампании «Поколение равенства» приняла участие в церемонии награждения 12 победительниц всеукраинского конкурса эссе «Наука - это она».







