Россия обложила Украину со всех сторон: чего нам ждать

Россия открыла сезон масштабных учений у украинских границ. Войска стягиваются, как в южные регионы, так и в Беларусь. Учений Запад-2021 и вовсе с опаской ожидают даже в ЕС. Корреспондент.net разбирался, чего ждать от новых российских учений.

Угроза с Юга

В понедельник, 9 августа, российская армия начала масштабные военные учения в аннексированном Крыму. Они продлятся до 15 сентября.

Учения пройдут сразу на 20 полигонах, расположенных не только на аннексированном у Украины полуострове, но и в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, на российских военных базах в Армении и сепаратистских регионах Грузии: Абхазии и Южной Осетии.

К учениям планируется привлечь специалистов всех родов войск, корабли Черноморского и Каспийского флота, более 80 самолетов и вертолетов.

Учения пройдут также с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и тому подобное.

Стоит отметить, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны. Украина и Запад осуждали такие шаги Москвы.

Угроза с Севера

На сентябрь запланированы совместные российско-белорусские военные учения Запад-2021. Ранее в этом году Россия стягивала свои войска к границе Украины, в частности, под видом подготовки к этим учениям.

Первые воинские эшелоны с российскими военными и техникой прибыли в Беларусь уже 22 июля. Предполагается, что учения Запад-2021 будут носить оборонный характер. Военные России и Беларуси будут якобы противостоять "деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку".

"Запад-2021 носит сугубо оборонительный характер, и его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Оно позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры и проверить готовность и способность региональной группировки войск выполнить задачи по предназначению", - говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

К учениям на территории Беларуси привлекут около 12 800 человек, в том числе около 2500 российских и до 50 казахстанских военнослужащих.

Также будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков; около 110 единиц артиллерии и РСЗО; более 30 самолетов и вертолетов.

На территории России будут задействованы 400 белорусских военнослужащих и более 30 единиц боевой техники.

Сообщается, что по окончании учений в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника возвратятся в пункты постоянной дислокации.

Ожидания на Западе

Учения с участием российских и белорусских войск чреваты "инцидентом" с войсками НАТО в странах Балтии или Польше, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Financial Times.

"Идет пограничный кризис, проходят крупные военные учения на границах стран НАТО, также увеличено присутствие пограничников и военных формирований с нашей стороны, литовской стороны, эстонской стороны, польской стороны. Конечно, это увеличивает вероятность инцидентов", - подчеркнул Ринкевич.

Эксперты сходятся во мнении, что в результате учений возможны изменения в дислокации российских военных в Беларуси.

“Россия и СССР всегда использовали такие учения для тестирования своих военных концепций. Они эффективно используют их, чтобы опробовать какие-то новые идеи, технические возможности. Так что для нас важно извлечь из этого как можно больше уроков, а ведь российские учения не славятся прозрачностью”, - полагает генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики – в 2014-2017 годах он был командующим вооруженными силами США в Европе.

“Думаю, что на этих учениях будет уделено особое внимание логистике, – отмечает Майкл Кофман, директор российской программы Центра военно-морского анализа. – Будет отработано взаимодействие с гражданскими структурами. Эксперты часто склонны недооценивать, насколько быстро российская армия может разворачиваться. Сегодня Россия – это крупнейшая воздушно-десантная армия в мире, сильная морская пехота, разведка и особенно спецназ. При этом армейская структура очень гибкая: разработана типология войн, вооруженных конфликтов, локальных войн, региональных войн, крупномасштабных войн. Скажем, если они планируют воевать с Украиной, то будут формировать батальонные тактические группы: для этого типа войны им не обязательны целые дивизии”.

“Конечно, быстрое и масштабное развертывание российских войск в Беларуси, пусть и учебное, это сигнал Западу: Россия хочет, чтобы ни у кого не возникло мыслей о военной поддержке политического кризиса в Беларуси. Политическая поддержка оппозиции со стороны стран НАТО – революция – затем российское военное вмешательство, которое приводит к контрреволюции – это и есть своего рода интеллектуально-политический сценарий учений Запад-2021”, - добавляет Кофман.







