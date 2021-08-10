Великобритания помогает Украине: ракетные катера, корабли Sandown и миссия Orbital

Великобритания - один из главных партнеров Украины в области военного сотрудничества. Тренировочная миссия Orbital для украинских военных работает с февраля 2015 года, а в прошлом году стало известно о масштабной помощь Военно-морским силам Украины - Лондон построит для Киева ракетные катера. О деталях этого соглашения, о совместных украинского-британских военных учениях и вообще о сотрудничестве в оборонной сфере в интервью Донбасс Реалии рассказал атташе по вопросам обороны Посольства Великобритании в Украине, коммодор Королевских ВМС Тим Вудс.

- Пане комодор, нещодавно секретар РНБО України Олександр Данілов назвав Велику Британію основним стратегічним партнером України. Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою відносин між країнами? В чому власне інтерес Великої Британії у цих взаєминах, зокрема щодо співпраці у військовій сфері?

- Дуже приємно чути ці слова від пана Данілова, але я хотів би зазначити, що це – міжнародні зусилля. Велика Британія дуже віддана стабільності в Україні, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності. Тут є й інші дуже важливі партнери – США, Канада, Литва, інші країни Балтії, Польща, скандинавські

Операція Orbital працює з 2015 року і за цей час 21 тисяча українських військовослужбовців пройшли навчання. Щодо Великої Британії, то ми затвердили наші оборонні стратегічні документи на початку цього року, де підтвердили нашу прихильність до євроатлантичної безпеки та конкретно згадали зусилля з нарощування потенціалу, які ми робимо тут, в Україні, з українськими збройними силами. Операція Orbital працює з 2015 року і за цей час 21 тисяча українських військовослужбовців пройшли навчання: від протидії саморобним вибуховим пристроям – до медичної допомоги, до підготовки кадрів та іншого.

Щорічно Велика Британія витрачає 40 мільйонів фунтів стерлінгів або близько 1,5 мільярда гривень на низку проєктів – від допомоги Україні в боротьбі з корупцією, у проведенні урядових реформ, судової реформи, механізмі стабілізації – це те, що Велика Британія робить поза сектором безпеки і оборони.

– Якщо говорити про військову співпрацю, що саме передбачає ця допомога?

– Нещодавно Велика Британія взяла участь у двох великих навчаннях з Україною. Навчання «Sea Breeze», яке було американсько-українським багатонаціональним морським навчанням, де ми мали HMS Trent, який тісно співпрацював з ВМС України.

І щойно завершили двосторонні навчання «Cossack Mace» («Козацька булава»), які були першими двосторонніми навчаннями на рівні батальйону, які провели дуже успішно українська бригада та Четвертий батальйон Королівського Шотландського полку Великої Британії.

Це взаємодія, над якою ми працюємо під час цих навчань. Ми розбудовуємо потенціал місії Orbital, є навчання персоналу – це дозволяє українському генеральному штабу почати мислити за стандартами НАТО. Це знову-таки покращить взаємодію з Великою Британією та НАТО. І нарешті, ми дуже тісно співпрацюємо з ВМС України, щоб розбудувати їхні спроможності.

– Ви згадали про навчання – чи варто очікувати ще більшої присутності британських військовослужбовців, інструкторів в Україні? Чи могли б ви поділитися деякими планами на майбутнє?

– Я думаю, що операція Orbital, яка, як я сказав, триває з лютого 2015 року, – продовжиться. Ми взяли на себе зобов'язання принаймні до березня 2023 року і розмах цієї операції, ймовірно, залишиться приблизно таким же.

Але Orbital постійно розвивається для задоволення українських потреб. Думаю, що операція залишиться незмінною. Щодо навчань – ми побачимо, чи зможемо ми повторити «Cossack Mace» – ми ще не впевнені, що це станеться.

Також згадайте про щорічні українські стратегічні навчання «Об'єднані зусилля», які відбудуться наприкінці вересня. Велика Британія також долучиться до них. Минулого року, як ви пам’ятаєте, 250 військовослужбовців 16-ї десантно-штурмової бригади Великої Британії десантувалися на півдні України. Тож ми будемо спостерігати епізодичні розгортання, епізодичні навчання, а також відвідування кораблів – такі як HMS Trent та HMS Defender на початку цього року.

– Щодо ракетних катерів, які будуть спроєктовані у Великій Британії спеціально для України – чи можете розповісти деталі, якими саме будуть ці кораблі? Яке вони матимуть озброєння? Чи розглядається варіант встановлення на них українських ракет?

– Це судно все ще проєктується. Але промисловість Великої Британії працює швидкими темпами, щоб доопрацювати платформу, а також побачити, де ми можемо встановити українські компоненти. Можливо, газову турбіну, щоб надати певної швидкості, якої потребуватимуть ці швидкісні ракетні катери. Можливо, українська компанія зі суднобудівним досвідом співпрацюватиме з промисловістю Великої Британії.

Оскільки наше бачення полягає в тому, що перші судна будуть побудовані у Великії Британії, а решта суден будуть побудовані тут, в Україні, що буде чудово для процвітання України, чудово для передачі навичок. Щодо самого боєприпасу, ми, ймовірно, матимемо на кораблі британську ракету «земля-земля». Ми спостерігаємо за «Нептуном», який Україна розробляє, який після повного введення в дію буде боєздатним ракетним комплексом. Але розмір цих суден не дозволяє розмістити «Нептун».

Тому нам довелося піти на менший, але дуже потужний сучасний ракетний комплекс. Ми хочемо бачити, що доктрина та тактика розвиваються. Таким чином, щоб потенціал «Нептуна» та ці інші ракетні можливості могли працювати разом, і ви збільшували можливості та потенціал для захисту України з моря та на півдні.

– Тобто на катерах будуть встановлені британські ракети, а не українські?

– Зараз все це вивчає промисловість Великої Британії – я не впевнений, що було ухвалено якісь остаточні рішення. Але вони звернули увагу на ракетну систему «Нептун», яка є занадто великою для водотоннажності і розмірів кораблів, про які ми говоримо.

– Коли можуть бути готовими перші катери та коли планується реалізувати весь проєкт? Чи відома компанія, яка працюватиме над ним з української сторони?

– Я хотів би, щоб сталь на цих кораблях вирізали якомога швидше, але це неможливо до доопрацювання проєкту, пошуку складів у Великії Британії для перших побудованих платформ. І вони повинні бути обладнані, їм потрібно інтегрувати всі інші системи озброєння. Нам потрібно навчити першу корабельну роту, перший екіпаж до того, як ці кораблі будуть зайдуть у Чорне море і почнуть працювати. Отже, це може зайняти, знаєте, ще два-три роки. Але знову ж таки, від галузі залежить, наскільки швидко вони це прискорять. Щодо української сторони – я цього не знаю. Пре це варто запитати британську промисловість – адже вони дуже тісно співпрацюють зі своїм партнером, і я, мабуть, остання людина, яка це знає.

– Україна також планує купити два мінних тральщика класу Sandown – чи є якісь терміни щодо виконання цієї угоди?

– Зараз ми дуже багато працюємо над цим. Велика Британія та український уряд разом працюють над угодою про продаж. Залежно від того, коли документ буде підписано і набуде чинності, тоді і кораблі зможуть відремонтувати. Вони будуть фактично нові з повною програмою реконструкції.

Одночасно ми будемо навчати екіпажі і потім ці кораблі зможуть відбути до України. Якщо цей договір купівлі-продажу буде підписано наступного місяця (розмова відбулася 29 липня – ред.), ви потенційно можете мати перші кораблі класу Sandown в Україні наприкінці 2022 року – це швидко. Це може бути дуже швидко, якщо найближчим часом угода про продаж буде підписана.







