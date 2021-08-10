Эксперимент в Моршине: всех вакцинировали и больных нет

На сегодня в городе Моршин во Львовской области, благодаря полной вакцинации 66% взрослых лиц не зарегистрировано новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня, сообщает Минздрав.

В Моршине продолжается проект с вакцинации против коронавируса максимального количества взрослого населения. Вследствие чего по состоянию на 2 августа одной дозой было привито 72,4% людей, а 66% — полностью завершили вакцинацию двумя дозами.

“Это очень хороший результат. Вакцины против COVID-19 демонстрируют высокие уровни эффективности и защиты. И это не только украинский, но и мировой опыт. Конечно, мы прекрасно понимаем все ограничения такого проекта, но должны сказать о том, что достигнутые высокие и сверхвысокие цифры универсального охвата являются необходимым условием для прекращения вспышки и пандемии. До проекта присоединились кроме медиков, местная власть, СМИ, религиозные сообщества. Только вместе мы сможем защитить украинцев от COVID-19. Сейчас наша цель — прививать как можно больше людей и не дать пандемии осенью обостриться”, — отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

90% от всех вакцинированных жителей Моршина прививали препаратом от Sinovac (CoronaVac). Также прививали вакцинами от AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

В департаменте здравоохранения Львовской ОГА отметили, что реализация этого пилотного проекта позволит изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения против иммунноуправляемых инфекций в отдельном населенном пункте.

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В Украине зафиксировано уже 2,26 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 9 августа - почти 800, больше чем удвоение против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 335 человек, что меньше, чем накануне, сообщает Минздрав:

"За сутки 9 августа 2021 года в Украине зафиксировано 781 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 335 человек;

летальных исходов - 24;

выздоровели - 1390 человек;

протестировано: методом ПЦР - 21 705 человек, методом ИФА - 7698 человек, экспресс-тестами - 15 150 человек.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 37, медработников - 28.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 260 232 лица;

выздоровели - 2 192 592 лица;

летальных исходов - 53 124;

проведено ПЦР-тестов - 11 559 179.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Напомним

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до 30 августа.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.







