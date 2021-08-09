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Что добавить в утренний кофе, чтобы сделать его невероятным

23:30, 09 авг 2021
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Сегодня в кофе можно добавлять практически все специи. Другой вопрос - насколько это уместно. Кому-то надо начинать день с эспрессо, а кто-то готовит для себя латте. И чтобы как-то разнообразить напиток, 1News рекомендует новые добавки, которые вы, возможно, таким функции никогда не видели.

Кофе и лимон

Диетологи утверждают, что кофе с лимоном обеспечивает организм антиоксидантами. Еще такой напиток невероятно бодрит. Но важно знать, что людям с болезнями желудка такой кофе противопоказан.
Перед тем, как использовать лимон, его следует ошпарить кипятком, чтобы убрать вещества, которыми его покрывают для длительного хранения.

Начать рекомендуется с дольки лимона, которую кладут в уже готовый напиток на 3-5 минут. Также можно натереть немного цедры (половину чайной ложки) и положить ее поверх молотого кофе в турке, а затем варить, как обычный кофе.

Кофе и мята

Нужно начать с того, что мята прекрасно раскрывает свой вкусовой потенциал в горячих напитках. Стоит ли говорить, что несколько листячок свежей мяты сделают кофе освежающим и ароматным? Но не забывайте, что эфирные масла, которые есть в этом растении, способны все испортить.
Эксперты советуют сначала добавлять в кофе один листочек мяты.

Следовательно, нужно сварить ваш любимый напиток, положить в кофе листья мяты и дать настояться несколько минут. Или другой способ - в теплую чашку для кофе положить листья мяты, размять их до появления сока, вытащить оттуда и залить готовым напитком.

Кофе и мускатный орех

Мускатный орех - одна из недооцененных многими специй для кофе. Он невероятно подчеркивает вкус и аромат напитка. Но с мускатным орехом стоит быть осторожными. Во-первых, никогда не используйте в этих целях измельченный орех из пакетиков. Во-вторых, его нужно измельчать перед самым приготовлением кофе.

Чтобы не испортить впечатление, лучше начинать с четверти чайной ложки, именно столько мускатного ореха стоит добавить в чашку готового американо. Если почувствуете, что вам хочется больше, то в следующий раз количество ореха можно увеличить.  



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