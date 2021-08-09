Олимпиада закончилась, а уникальные кимоно от японских дизайнеров - остались

Группа японских дизайнеров представила результаты проекта, над которым трудилась более шести лет — участники коллектива сшили кимоно в честь каждой из 206 стран, которая участвует в Олимпиаде в Токио, отмечает УНН.

Проект называется The Kimono Project. Его цель — познакомить мир с Японией через классический костюм и сблизить страны, участвующие в Играх.

Автор идеи — дизайнер Йошимаса Такакура. Он задумал проект в 2014-м, на следующий год после того, как Токио объявили столицей Летних олимпийских игр. Такакура придумывал дизайн для каждого кимоно, следил за рабочим процессом и собирал деньги на пошив.

Узоры на кимоно подбирались индивидуально для каждой страны: учитывались культура, история, климат, знаменитые жители и достопримечательности.

Кимоно в честь Украины

“Два дружелюбных аиста, типичные для страны подсолнухи с украшениями в виде пасхальных яиц, статуя великого князя Киевского, который, как говорят, основал эту страну, и силуэт пшеницы отображают природу и историю Украины. Контраст между желтым и синим цветами украинского флага придает сильное впечатление всей работе”, — говорится в описании работы, посвященной Украине.

Дизайнеры также добавили, что: “Это изделие является типичным примером украинского ремесла и прототипом пасхального яйца более позднего времени. На серебряной основе с дымкой золотые нити различных цветов используются в качестве пряжи для создания трехмерного переплетения, а изысканная цветовая гамма демонстрирует сложный узор”.

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