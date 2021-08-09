Педиаторы не обнаружили зависимости родов от вакцинации

Канадские педиатры не обнаружили повышение частоты преждевременных родов (до 37 недель беременности) или мертворождений за первый год пандемии. Исследование специалистов отделения центра Маунт-Синай от Университета Торонто с выборкой ~2,5 млн беременностей в провинции Онтарио опубликовал журнал CMAJ.

Авторы пишут, что за последний год появились самые разные сообщения о влиянии пандемии: о том, что она привела к повышению упомянутых выше негативных явлений, либо наоборот. И решили ретроспективно проверить показатели рождаемости в Онтарио за 18-летний период. Период 2002-2019 сравнили с первым пандемичным годом (с января по декабрь 2020-го).

Выяснилось, что средняя частота преждевременных родов в допандемической выборке составила 7,96%, а в пандемичной – 7,87%. По мертворождениям показатели – 0,56% и 0,53% соответственно.

"Мы не обнаружили никаких необычных изменений в показателях в целом или по подгруппам, в течение первых 12 месяцев пандемии COVID-19 по сравнению с предыдущими 17,5 годами", – сделали они вывод.

Чтобы избежать влияния на результаты сторонних факторов, не связанных с пандемией, они рассмотрели результаты рождения в местах с повышенным риском заразиться SARS-CoV-2, а также сравнивая рождаемость в городах и сельской местности, и в районах с разным уровнем доходов/жизни.

"В некоторых областях и для некоторых людей эпидемиологические ограничения могут быть выгодными (для качества рождаемости, – ред.), а в других условиях или у отдельных лиц ограничения могут иметь противоположный эффект", – пишут авторы.

Результаты из страны с высоким уровнем медицины необязательно аналогичны показателям менее развитых стран.



