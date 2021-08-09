Первый президент Украины признал свою главную ошибку: нельзя было верить России

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал своей самой большой ошибкой то, что он верил России и сказал, что не имел права этого делать. Он вспомнил, что имел доступ к закрытым архивам и библиотекам в Москве, когда три года там учился. По словам Кравчука, он знал то, что тогда никто еще не знал и думал, что Россия изменится, передает LB.

Политик считал, что страна будет дипломатическим путем договариваться со своими соседями, а не применять силу. Однако, по словам Кравчука, Россия осталась такой, какой была. Первый президент пожалел, что раньше не сделал выводы, несмотря на информацию, которой владел. Он добавил, что понял, кто больше всего мешает строить независимую Украину, когда возглавил государство – Россия.

Кравчук напомнил, что уже в то время войска стран СНГ вели боевые действия в Нагорном Карабахе. Ими руководил советский и российский военачальник Евгений Шапошников. Тогда начался военный конфликт в Приднестровье.

Первый президент ошибочно верил, что Россия хотела коренных изменений, независимости и сотрудничества с Украиной. Однако, по словам Кравчука, нельзя было тогда предусмотреть все то, что произошло более чем за 20 лет.

"Однако если мои визиты в Россию были чисто официальными, то визиты Кучмы, его встречи с российскими президентами, с премьерами были не просто официальным, они были полуофициальными", – сказал Кравчук.

Он отметил, что второй президент Украины, экс-глава ТКГ по Донбассу Леонид Кучма не просто верил в возможное сотрудничество с Россией, а и делал для этого соответствующие шаги.

Напомним, родственники первого президента Украины, главы делегации страны в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука запретили врачам комментировать посторонним лицам состояние его здоровья. Но известно, что оно ухудшилось.