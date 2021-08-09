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Лучше, чем в 2016-м: на Олимпиаде в Токио Украина в топ-20 по количеству медалей

18:00, 09 авг 2021
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Сборная Украины попала в число 20-ки лучших сборных по общему количеству полученных медалей на Олимпиаде-2020 в Токио, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

“Желто-голубые” с одним золотом, 6 серебряными медалями и 12-ю бронзовыми заняли 16-ю строчку по общему количеству полученных наград. Зато в медальном зачете украинская сборная стала 44-й.
Победителем по общему количеству медалей стала сборная США — 113. Китай с 88-ю медалями занял вторую ступень. В медальном зачете американцы также первые.

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