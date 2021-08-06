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Политика / Книги

Госкомтелерадио внесло в список запрещенных более 260 российских изданий

23:52, 06 авг 2021
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Книги российских издательств, которые "отличились" в антиукраинской пропаганде, запрещены в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на август 2021 Госкомтелерадио внесло в перечень запрещенных в Украине российских изданий 264 издание произведений 171 автора, выпущенных в свет 64 издателями. По девяти издательств РФ введены санкции, которые явно будут продолжены. Девяти авторам запрещен въезд в Украину. 

В ведомстве напомнили, что в ответ на решение Российской Федерацией против Украины гибридной войны Госкомтелерадио еще с 2015 года осуществляет регулярный мониторинг издательской сферы государства-агрессора с целью недопущения на отечественный рынок пропагандистской антиукраинской литературы.

По результатам мониторинга на сайте ведомства публикуется Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

"Перечень носит рекомендательный характер и постоянно обновляется. Основное его назначение - предостеречь субъектов хозяйствования от заведомо бесполезных попыток получить разрешения на ввоз этих изданий в Украине, а также сориентировать правоохранительные органы, юридических и физических лиц на то, что факты распространения этой продукции могут содержать признаки преступлений, предусмотренных статьями 109 (Действия , направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминации), 436 (пропаганда войны) и 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины ", - рассказали в Госкомтелерадио.

Указанный Перечень стал основным источником информации при отборе российских издательств, в отношении которых по инициативе Госкомтелерадио решением СНБО от 19 марта 2019 применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Так, санкции применены к девяти российских издательств, "наиболее отличившихся в деле выпуска в свет антиукраинской литературы". С тех пор для издательств "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Центрполиграф", "Яуза", "Яуза-пресс", "Алгоритм", "Книжный мир" и "Вече" легальных путей попадания на украинский рынок не существует, напомнил регулятор. "Поскольку после применения санкций эти издательства продолжают продуцировать издание антиукраинского содержания, Госкомтелерадио намерена инициировать продление санкций, срок действия которых истекает в марте 2022 года.

Также по инициативе ведомства и по представлению Службы безопасности Украины в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, который ведется Министерством культуры и информационной политики Украины на основании обращений СНБО Украины, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, внесены девять российских авторов - это В. Сахаров, Л. Вершинин, А. Широкорад, А. Терещенко, Н. Поликарпов, Р. Ищенко, А. Тамоников и такие одиозные личности, как Александр Дугин и бывший боевик "ДНР" Захар Прилепин. 

Источник: Новинарня

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