"Поддержать"
Тренды:
Новости
В Украину из Дании прибыли полмиллиона вакцин AstraZeneca
МФО – получить круглосуточно кредит на карту в Украине PR
Госкомтелерадио внесло в список запрещенных более 260 российских изданий
В Украине не удалось найти богатых людей
В Украине изменены правила экзаменов на уровень владения государственным языком
"Мягкая сила": первый в истории саммит первых леди и джентльменов готовит Елена Зеленская
РФ получит мощный ответ в случае атаки на Украину, заявил вероятный преемник Меркель Армин Лашет
Украинский гроссмейстер выиграл шахматный турнир в Греции
Клоунада с участием Чауса затянулась: его снова разыскивают по всей Украине
В новых аккумуляторах вместо лития будет работать углекислый газ
Четырехдневная рабочая неделя: предприниматели Украины готовы на эксперимент
Режим "тишины" на Донбассе: в ТКГ сосчитали потери Украины за год
Украинскую Миссию при НАТО возглавила женщина - Наталия Галибаренко
СНБО Украины утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности
Экспорт украинского мороженого: его любят более чем в 50 странах мира
Все новости
Финансы / Общество

В Украине не удалось найти богатых людей

23:16, 06 авг 2021
174

Госстат подвел итоги очередного исследования, касающегося благосостояния украинцев. Оказалось, что богатых и уж, тем более, олигархов у нас нет.

В Украине две трети опрошенных граждан (67,1%) отнесли себя к бедным. Большинство украинцев назвали сумму более 22 тысяч гривень в месяц, которая позволила бы им считать себя представителями среднего класса. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным ведомства, уже не к бедным, но еще не к представителям среднего класса отнесли себя 31,9% граждан.

Только 1% назвал себя средним классом. Богатых украинцев Госстат выявить не смог.

Что касается ежемесячного дохода, то, по мнению 47% украинцев, сумма более 10 тысяч гривень не даст им себя считать бедными.

Отвечая на вопрос о доходе, который позволяет считать себя представителем среднего класса, 70,7% опрошенных назвали сумму более 22 тысяч гривен в месяц.

Также по данным Госстата, в 2020 году только 11,8% украинцев получали достаточно доходов, чтобы делать сбережения. А 3,2% граждан не удавалось обеспечить даже достаточное питание.

48,4% респондентов свои доходы назвали приемлемыми, однако при этом каких-либо сбережений не делали.

В самом необходимом, кроме питания, отказывали себе 36,6% опрошенных.

Четверть украинцев живут за чертой бедности

Добавим, что по данным ООН, в мире голодают 800 миллионов человек. Ситуация обострилась на фоне пандемии - в 2020 году с голодом столкнулись на 161 миллион человек больше, чем годом ранее.

Источник: Корреспондент

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мультимедиа
Смотреть еще
Технологии / Видео
31-07-2021, 20:00
В новых аккумуляторах вместо лития будет работать углекислый газ
В новых аккумуляторах вместо лития будет работать углекислый газ
Хватит ли Украине собственного газа: Ольга Белькова сомневается
Хватит ли Украине собственного газа: Ольга Белькова сомневается
Четвертая бронза Украины в Олимпиаде-2020 у пловца Романчука
Четвертая бронза Украины в Олимпиаде-2020 у пловца Романчука
"Арабская весна", демократия и протесты в Тунисе: стоила ли овчинка выделки
"Арабская весна", демократия и протесты в Тунисе: стоила ли овчинка выделки
Миллиардеры-туристы в космосе: Брэнсон в "Unity-22" и Безос в капсуле "New Shepard"
Миллиардеры-туристы в космосе: Брэнсон в "Unity-22" и Безос в капсуле "New Shepard"
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены