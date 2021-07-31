Украинский гроссмейстер выиграл шахматный турнир в Греции

Херсонский гроссмейстер Юрий Солодовниченко победил на "14th Paleochora International Chess Tournament", который состоялся в греческой Палеохоре, информирует Федерация шахмат Украины.

Солодовниченко набрал 7,5 очка, разделил 1-4 места и стал первым благодаря лучшему дополнительному коэффициенту, опередив грека Николаса Теодору и поляка Шимона Гумуларза.

Еше один украинский шахматист Михаил Копылов занял 41-ю строчку с 6-ю набранными пунктами.

В турнире играли 304 шахматиста, которые приняли участие в 9-ти турах.