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Клоунада с участием Чауса затянулась: его снова разыскивают по всей Украине

21:00, 31 июл 2021
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Бывшего судьи Николая Чауса, который неожиданно объявился на Винничине и сдался властям, нет ни в отделениях СБУ в Киеве и области, ни в медицинских госпиталях Службы безопасности. Об этом УНН стало известно из сообщения адвоката многострадального экс-судьи - Ростислава Кравца.

“В госпитале СБУ Николая Чауса тоже нет и не было. Возвращаюсь в СБУ и ещё раз обращаюсь к следователю — прошу предоставить доступ к своему клиенту”, — сказал адвокат.
Он также добавил, что супруга экс-судьи попыталась связаться со следователем, сообщения он прочитал, но не ответил.
В комментарии УНН Кравец сообщил, что в приемной СБУ ждал час, после чего дежурный заявил, что в здании структуры Чауса нет.
В ведомстве посоветовали обратиться в справочное бюро, однако там ответили, что не владеют информацией о местонахождении бывшего судьи.
В свою очередь Служба безопасности заявила о том, что задержала экс-судью Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве знают о его местонахождении, и сообщили, что на данный момент задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним
В пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года рождения.
Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.
Как сообщал адвокат Чауса Александр Вишневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.
НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью Николая Чауса, которого обнаружили в селе в Винницкой области. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.
Адвоката Чауса Ростислава Кравца не пускают к задержанному уже второй день. СБУ заявила, что официально бывшего судьи в здании нет.



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