В новых аккумуляторах вместо лития будет работать углекислый газ

Углекислый газ может помочь решить проблему климатического кризиса. Итальянская компания Energy Dome заявляет, что ее CO2-батареи способны накапливать энергию не хуже, чем литиевые. При этом их производство и эксплуатация — куда дешевле. CO2-батареи смогут работать очень быстро, поглощая и высвобождая энергию мгновенно в определенных конфигурациях. Об этом сообщает издание Recharge News.

Данное решение предлагается в качестве альтернативы литиевым "большим батареям", предназначенным для поглощения избыточной энергии, когда сеть не использует ее, а затем для ее подачи, когда это необходимо.

В ближайшие десятилетия нам понадобится огромное количество накопителей энергии, потому как есть тенденция замены угольных электростанций экологически чистыми источниками возобновляемой энергии. При этом альтернативные источники не должны не в чем уступать, а даже обязаны превосходить угольные аналоги, ведь спрос на энергию будет только расти. Один только электротранспорт потребует немалых ее объемов.

Углекислый газ является одной из самых больших экологических проблем. В Energy Dome предлагают извлечь из него пользу. И это действительно возможно, когда CO2 находится между жидким и газообразным состояниями.

Идея такая: гигантский гибкий баллон, наполненный CO2, помещается под купол. По мере того как в данную систему подается энергия, электротурбины сжимают газ, аналогично системам хранения сжатого воздуха. Тепло от этого сжатия отводится в систему аккумулирования тепловой энергии, а газ конденсируется в жидкость, которая может храниться под давлением при температуре окружающей среды. Это цикл зарядки.

Когда приходит время разрядки, жидкий углекислый газ испаряется с помощью накопленного тепла, а его расширение приводит в действие второй набор турбин, вырабатывающих электричество и возвращающих его в сеть, откуда он пришел — под купол.

Купола могут иметь различные размеры и конфигурации, но целевая полномасштабная установка будет производить около 25 МВт и хранить от 100 МВт·ч до 200 МВт·ч энергии.

Важно отметить, что CO2-батареи смогут работать очень быстро, поглощая и высвобождая энергию мгновенно в определенных конфигурациях. Это означает, что они будут полезны для сглаживания скачков энергии — такая же особенность есть и у лития, — а также для создания резервного хранилища, которое может работать на стабилизацию энергосистемы.

По словам компании, эффективность зарядки и разрядки составляет более 75%. Это означает потерю некоторого количества энергии во время работы системы. Поэтому компания предлагает нормированную стоимость хранения (LCOS) на уровне $50-$60 за МВтч в течение нескольких лет, в то время как "услуги" литиевых аккумуляторов стоят от $132 до $245 за МВтч.

Energy Dome заявляет, что строит пилотную установку мощностью 2,5 МВт и хранением 4 МВтч на острове Сардиния, Италия. Она будет запущен в 2022 году.а

Ранее мы сообщали о том, что в США проектируют новую сетевую батарею на замену литию.







