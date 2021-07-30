Украинскую Миссию при НАТО возглавила женщина - Наталия Галибаренко

Президент Украины назначил главу Миссии Украины при НАТО, сообщает ОП со ссылкой на соответствующий указ главы государства: "Назначить Галибаренко Наталью Николаевну Главой Миссии Украины при НАТО", - говорится в документе.

Ранее Наталья Галибаренко была послом Украины в Великобритании. На посту она находилась с веесня 2015 по июль 2020 года.

В мае 2021 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Миссию Украины при НАТО впервые может возглавить женщина, но имени кандидата он тогда не назвал.

С 2019 исполняющим обязанности председателя Миссии Украины при НАТО был Георгий Толкачев. До этого, в течение 2017-2019 годов, должность занимал Вадим Пристайко.