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В ВСУ - новое командование, Зеленский рассчитывает на переход армии на стандарты НАТО

21:00, 29 июл 2021
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На днях Зеленский сменил главнокомандующего Генштаба ВСУ и еще несколько топ-руководителей. По случаю дня ССО он посетил Житомирщину, где представил новое командование, пишет Корреспондент.

"Пользуясь случаем, я в вашем присутствии также хочу отдельно поздравить с назначениями и представить вам новых командиров в нашем войске. Это главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-майор Залужный Валерий Федорович, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Шаптала Сергей Александрович, и заместитель главнокомандующего ВСУ Мойсюк Евгений Георгиевич", - сказал Зеленский.
"Вы все отлично знаете этих людей, знаете, что это действительно мощные боевые офицеры, самое главное - патриоты Украины, которые имеют опыт, отвагу, большой авторитет среди наших военнослужащих. Я благодарю предыдущее руководство Генерального штаба ВСУ и уверен, что новоназначенное будет наращивать полученный боевой опыт, переход украинской армии на стандарты НАТО, и вместе с Министерством обороны Украины создаст надлежащие условия для всех наших украинских защитников", - добавил президент.
В ходе визита на Житомирщину Зеленский поздравил военных с пятой годовщиной Дня Сил специальных операций.
"Чтобы дать объективную оценку этим годам и вашему значению для нашего украинского войска, я хочу напомнить одно очень известное выражение: "сложные времена рождают сильных людей, а чрезвычайно сложные времена рождают Силы Специальных Операций"", - заявил он.
Президент отметил, что "ССО является самым молодым и современным видом войск в Украине". 
"В 2020 году ССО первыми перешли на типичную структуру штабов армии стран НАТО и тесно сотрудничают с партнерами в форме взаимных визитов, тренировок, обмена передовым опытом, при этом отдельные подразделения полностью интегрированы с силами ССО НАТО", - сообщил Зеленский.
Он отметил 140-ой центр ССО, который первым в истории Украины получил сертификат, как подразделение, имеющее право быть привлеченным к исполнению заданий в составе НАТО.
Также Зеленский в ходе визита в Житомирскую область в четверг, 29 июля, объявил о подписании законов об увеличении численности ВСУ и о национальном сопротивлении.
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Владимир Зеленский назначил нового командующего Операции объединенных сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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