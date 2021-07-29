В Украине изменена дата празднования Дня молодежи. Доныне он отмечался в последнее воскресенье июня. Со следующего года его будут отмечать, как и во всем мире - 12 августа.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

“Глава государства подписал соответствующий указ № 333/2021 с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждение ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений”, — говорится в сообщении.

Таким образом, указ от 22 июня 1994 года "О Дне молодежи" потерял силу.