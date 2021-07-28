Украина на Олимпийских играх-2020 в Токио: что смотреть в 6-й день и каковы результаты

Олимпийские игры-2020 - день 6. В четверг, 29 июля, украинцы продолжат борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 3 дисциплинах из 17, в которых разыграют награды сей день. Главные надежды дня - на плавание. Об этом сообщает ТСН.

Украина имеет все основания рассчитывать на пополнение медальной копилки - пловец Михаил Романчук является главным фаворитом на победу в финальном заплыве на 800 метров вольным стилем.

Когда и что смотреть об украинских спортсменах на Олимпиаде-2020 в 6-й день - 29 июля

2:50. Игорь Хмара и Станислав Ковалев - академическая гребля. Мужчины, двойка легкая. Финал В.

3:00. Елена Костевич - пулевая стрельба. Женщины, пистолет на 25 м. Квалификация.

4:30. Михаил Романчук и Сергей Фролов - плавание. Мужчины, 800 м в / с. Финал.

5:00. Александр Хижняк - бокс. Мужчины, весовая категория до 75 кг. Бой в 1/8 финала против Юито Муриваки (Япония).

6:00. Анастасия Турчин - дзюдо. Женщины, весовая категория до 78 кг. Поединок в 1/16 финала против Ванессы Чалая Эбу (Эквадор).

6:35. Цотне Рогава - бокс. Мужчины, весовая категория свыше 91 кг. Бой в 1/8 финала против Фрейзера Кларка (Великобритания).

08:00. Виктория Ус - гребля-слалом. Женщины. Каноэ. Полуфинал.

12.00. Элина Свитолина - теннис. Женщины. Полуфинальный матч против Маркеты Вондроушовои (Чехия).

13:49. Игорь Трояновский - плавание. Мужчины, 100 м баттерфляем. Квалификация.

14:15. Дарья Зевина - плавание. Женщины, 200 м на спине. Квалификация.

Напомним

Перед стартом шестого дня розыгрыша наград на Олимпиаде в Токио в активе Украины три "бронзы", которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук.

Троих украинских спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде и-зза подозрений в употреблении допинга.



