Крымская платформа: в саммите собираются участвовать 28 государств и международных организаций

28 государств и международных организаций намерены принять участие в саммите Крымской платформы по деоккупации полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"По состоянию на сейчас уже 28 государств и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы. Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралась в Украине для проведения подобного мероприятия на уровне президентов, премьер-министров, председателей парламентов и членов правительства", - сказал Кулеба.

Министр считает, что это является свидетельством формирования международной коалиции по деоккупации полуострова.

Кулеба добавил, что в саммите Крымской платформы ожидается участие всех ведущих государств-партнеров Украины в Европе и Северной Америке.

По результатам саммита будет подписано Крымская декларация, текст которой почти согласован.

Напомним

Саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. В нем примут участие руководители институций ЕС - президент Евросовета Шарль Мишель, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель и Генсек Совета Европы.







