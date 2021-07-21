Экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 - быть: решение Кабмина

В Украине внедряют систему экстренной помощи населению по номеру 112. Об этом шла речь на заседании Кабмина. Ответственным за внедрение системы определили Министерство внутренних дел.

Правительство на сегодняшнем заседании обеспечило функционирование межведомственной группы, которая будет управлять и следить за внедрением этой системы. В частности ответственным за внедрение системы определили Министерство внутренних дел.

Впервые о запуске службы экстренной помощи 112 заговорили более 10 лет назад. В апреле 2018 года к этому вопросу вернулись снова. Тогда сообщалось, что для ее внедрения необходим комлексный подход.

В сентябре 2019 года МВД сообщило о этапах внедрения системы. Тогда сообщалось, что начинается подготовка проекту распоряжения Кабинета министров Украины о создании межведомственной рабочей группы по вопросам создания и внедрения системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

В июле 2020 году в МВД сообщали, что проводится ее разработка и принятие при введении в действие, разработка комплекса государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской и программной документации по построению и вводу в эксплуатацию системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112, а также практически отработано алгоритмы, функционирования и обслуживания системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.







