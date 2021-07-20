Ян Валетов: почему обязательно нужно вакцинироваться, статистика привитых и умерших

Буду максимально краток. Было бы странно, если бы вакцины не имели побочных эффектов. Вводя любое химическое или биологическое соединение в организм, мы вызываем целый ряд изменений в его внутреннем состоянии, биохимии и электрических процессах. Принимая обезболивающее на основе диклофенака мы многократно повышаем риски сердечно-сосудистого поражения. Принимая аспирин меняем свертываемость крови и можем погибнуть от внутреннего кровотечения при обычной язвенной болезни. Об этом блогер и эксперт Ян Валетов рассказал Обозревателю.

Откройте любую инструкцию к препарату, прочтите ее и я не уверен, что после этого вы выпьете лекарство.

Однако, люди принимают препараты с множественными сайд-эффектами, потому что риски от побочки во много раз меньше, чем вероятность склеить ласты без этих лекарств.

Это математический вопрос - превышают риски пользу или польза превышает риски.

Теперь вернемся к теме вакцинации от коронавируса.

По данным EMA, на 4 июля 2021 года было зафиксировано 206,7 тыс. случаев предполагаемых побочных эффектов от вакцины Pfizer/BioNTech, 3848 случаев привели к смерти. Всего в ЕС было введено около 276 млн доз вакцины. Вакцина от AstraZeneca вызвала 152,3 тыс. побочных эффектов, летальный исход зафиксирован в 938 случаев. Всего в Евросоюзе было введено 58,4 млн доз Vaxzevria.

Вакцина от Moderna вызвала 36,3 тыс. случаев предполагаемых эффектов после вакцинации, летальный исход был зафиксирован в 347 случаях. Препарат компании ввели в Европе 35 млн раз. Наконец, вакцина от Johnson & Johnson вызвала 12 тыс. сообщений о побочных эффектах. О случаях смерти сообщалось 68 раз. Всего в ЕС ввели 8,5 млн доз вакцин J&J.

Приступим к несложным расчетам.

Риск получить побочку от введения вакцины Пфайзер составляет:

206 700 : 276 000 000 = 0,00075 или 0,075%

Риск умереть от этой вакцины:

3848 : 276 000 000 = 0,000014 или 0,0014%

АстраЗенека

Побочка: 0,26%

Смерть: 0,00016%

Модерна

Побочка: 0,106%

Смерть: 0,0001%

Джонсон и Джонсон

Побочка: 0,14%

Смерть: 0,00008%

Обращаю ваше внимание, что в статистику смертности и побочных эффектов были включены смерти и осложнения наступившие ПОСЛЕ вакцинации, что вовсе не означает наступившие В РЕЗУЛЬТАТЕ вакцинации.

Коронавирус протекает тяжело у 15% заболевших. Из них 5% попадают в критические состояния - кислородная терапия, ИВЛ, гормональная терапия, мощные антибиотики и противовирусные препараты, наносящие системные повреждения внутренним органам.

Коэффициент смертности от Ковид-19 составляет 0,68%.

Тяжелые осложнения на легкие, сердечно-сосудистую систему, почки, психику, печень, поджелудочную получают более 10% от общего числа заболевших, в том числе и перенесшие заболевание в легкой форме.

Прививка защищает от тяжелого течения болезни. Вы не умрете после вакцинирования от ковид и вероятность этого практически 100%. Смертность среди привитых (даже в случае заболевания новыми штаммами ковид) нулевая. Вы почти гарантированно не получите осложнений (тут есть вопросы по хроническим больным, но вопросы по людям с тяжелыми хроническими заболеваниями есть всегда).

Прививайтесь. Я не врач, но есть статистика, логика и опыт. Есть цифры. Просто сравните их. Сделайте выводы. Будьте разумными.







