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Политика / Скандал

Заявление Арестовича про "поворот на Восток" ошибочно: Украина стопроцентно ориентирована на Запад

22:00, 20 июл 2021
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В Министерстве иностранных дел объяснили заявление спикера украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича относительно намерений Украины переориентировать свои интересы на восток, если "в ЕС и США продолжится сдача украинских интересов по указанию пророссийских лоббистов". Как сообщил спикер МИД Олег Николенко, Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор.

"Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. А стратегический курс государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это - членства в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток в парадигме украинской внешней политики не стоит", - заявил Николенко.
В частности, представитель подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса. Параллельно Украина делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство. И этот путь неизбежен.
"Это не означает, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами ... Именно поэтому, Президент Украины поставил задачу министру иностранных дел Дмитрию Кулебе в дополнение к системной работе МИД на достижение членства Украины в ЕС и НАТО, развивать отношения с странами других регионов мира, в частности Азии, Африки, Латинской Америки ", - заявил Николенко.
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире одного из телеканалов заявил, что Украина переориентирует свои интересы на восток, если в Европейском Союзе и США продолжится практика сдачи украинских интересов, проводимой по указанию пророссийских лоббистов.
Напомним
Президент Владимир Зеленский во время 4 Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюс заявил , что Украина хочет получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.
После этого специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что перечня конкретных реформ, которые должна ввести украинская сторона для вступления в Альянс, нет. Он отметил, что только выполнение условий недостаточно.



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