ВР приняла закон об усилении борьбы с жестоким обращением с животными

Верховная Рада приняла законопроект о противодействии жестокому обращению с животными. Документ вводит новые правила выгула и содержания животных, а также ухода за ними, передает УНН.

Народные депутаты приняли во втором чтении Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира), № 2351. Это решение поддержали 285 депутатов.

Документ предусматривает обязательное наличие поводка для выгула собак и других домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также наморднику на собаках опасных пород. Домашние животные теперь должны иметь ошейники с идентификационными метками.

Запрещается попрошайничать с животными, а также предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев.

Также закон запрещает в течение года года владеть домашними животными людям, которых привлекали к административной ответственности за правонарушения, связанные с жестоким обращением с животными. Также 10 лет запрещено содержать животных тем, кого привлекали к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Кроме того, запрещается умерщвление животных для регулирования численности бездомных животных.







