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Байден и Меркель встретились в США: что говорили лидеры об Украине

07:00, 16 июл 2021
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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель провели личную встречу 15 июля в Белом доме. Ночью 16 июля лидеры дали совместную пресс-конференцию, сообщает 24 канал.

Сразу заметим, что Джо Байден и Ангела Меркель не сказали чего-то нового или неожиданного. В целом мероприятие было приправлено обильными взаимными комплиментами и любезностями.
Пресс-конференция Байдена и Меркель: основные тезисы, касающиеся Украины
Во время общения с журналистами Джо Байден высказал такие суждения на темы, имеющие отношение к Украине:
Ангела Меркель знает об обеспокоенности со стороны Соединенных Штатов Америки строительством "Северного потока-2".
И Меркель, и Байден согласны, что Россия не должна использовать энергию как оружие.
Учитывая это США и Германия будут действовать в партнерстве ради обеспечения энергетической безопасности в мире.
В целом же обе страны едины в защите восточного фланга НАТО против российской агрессии.
Также Берлин и Вашингтон обсудят определенные меры, призванные избежать убытков Украины от запуска "Северного потока-2".
Территориальную целостность и евроатлантические стремления Украины обе страны неуклонно будут поддерживать (но, конечно, надо там продолжать проводить реформы).
Обратите внимание: Байден, словно оправдываясь за самоустранение США от противостояния "Северному потоку-2", сказал следующее: "На момент, когда я стал президентом, он уже был завершенным на 90%. Санкции не имели смысла".
Ангела Меркель в выступлении тоже среди прочего говорила и об Украине. А именно:
Украина должна остаться страной, которая осуществляет транзит газа.
"Северный поток-2" – это дополнительный проект, который не изменит украинскую газотранспортную систему.
Европейский Союз имеет много инструментов для противодействия России, если та нарушит свои обязательства по транзиту газа через территорию Украины.
В итоге Меркель и Байден подписали в Белом доме совместный документ ("Вашингтонскую декларацию"), в котором и закрепили сказанное. Ее краеугольные камни – сотрудничество в НАТО и приверженность принципам демократии.

Пресс-конференция Байдена и Меркель длилась полчаса: смотрите полное видео:




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