Ученые Израиля сделали накопитель информации толщиной в два атома

Современные устройства состоят из крошечных кристаллов, содержащих всего около миллиона атомов (100 атомов в высоту, ширину и толщину). Миллион таких устройств можно примерно миллион раз поместить на одну монету, при этом каждое устройство переключается со скоростью около миллиона раз в секунду. Ученые из университета Тель-Авива сделали накопитель информации в 10 раз меньше. Об этом пишет Хайтек.

Отличается новый накопитель своим размером — всего в два атома. Это особая «пленка», которая состоит из двух слоев, каждый из которых имеет толщину в один атом. В одном слое атомы бора, во втором — азота. Супертонкая пленка хранит электрическую информацию.

Авторы разработки утверждают, что технология улучшит работу электрических устройств по нескольким параметрам — скорости, плотности и потребления энергии.

По мнению экспертов, эта революционная технология может иметь применение во многих областях, а не только в информатике.







