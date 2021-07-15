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Аваков ушел: часть общества аплодирует, а часть - в ожидании потрясений

23:00, 15 июл 2021
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Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. “За” проголосовал 291 депутат, сообщает УНН.

Аваков перед парламентом не выступал. Среди нардепов, которые выступали перед голосованием за отставку, были те, кто поблагодарил Авакова за деятельность на должности, который поднял уровень доверия к правоохранительным органам. Депутаты также напомнили, что Аваков отстоял Харьков, когда там поднялась волна сепаратизма.
Нардепы проводили Авакова с должности министра овациями.
Аваков занимал должность с 27 февраля 2014 года.
Официально причины написания Аваковым заявления об отставке, которую он подал 13 июля, неизвестны.
“Я считаю, что Арсен Аваков — это государственный деятель, который делал все для того, чтобы укрепить страну. Однако никто не вечен на своем посту, он написал заявление об отставке. Он не будет цепляться за свой пост, но с удовольствием будет помогать президенту, давать советы”, — прокомментировал ситуацию заместитель Авакова Антон Геращенко.
Большинство комментариев относительно отставки сводились к тому, что “время пришло”, ведь между ним и Президентом была договоренность, что Аваков в первое время пойдет с должности. Однако по слухам между Аваковым и Зеленским произошел конфликт, назревавший длительное время. Публичным его проявлением считают заявление Зеленского о том, что он общается с Яной Дугар — подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета.

Деятельность Авакова в должности министра

Аваков занимал должность с 27 февраля 2014 года. Как министр внутренних дел он столкнулся с российской агрессией, посещал Крым, когда Россия начала его оккупацию. Под его командованием проводилась операция по освобождению здания Харьковской ОГА от сепаратистов В апреле 2014 года. Об этих событиях он написал книгу “2014. Мгновения харьковской весны”.
2015 запустил реформирования милиции, которая была преобразована в Национальную полицию. В рамках реформирования было распущено ГАИ. Проводилась очистка органов внутренних дел от старых лиц, однако, это очищение, по мнению многих не было доведено до конца.
Практически весь срок пребывания в должности Аваков подвергался критике. Его деятельность сопровождалась активными акциями протеста, часто связанными с громкими уголовными делами, как нападение на активистку Екатерину Гандзюк, изнасилование в отделении полиции в Кагарлыке, убийство 5-летнего Кирилла Тлявова.
Также во время пребывания Авакова разгорелся скандал с закупкой тактического снаряжения для украинских военных, по завышенным ценам. Скандал перерос в уголовное производство, фигурантом которого стал сын министра. Дело назвали “рюкзаки Авакова”. Сын министра осужден не был — всю вину взял на себя другой фигурант производства.
Удачным кейсом в должности министра стало активное участие в освобождении украинского бойца Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы за убийство итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его русского переводчика и журналиста Андрея Миронова во время боев под Славянском в 2014 году. Именно МВД настояло на апелляционном рассмотрении дела, благодаря чему удалось освободить Маркива.



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