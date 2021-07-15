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Украинка Виктория Мотричко выиграла чемпионат мира по шашкам

22:00, 15 июл 2021
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В Таллинне завершились чемпионаты мира по шашкам-100 среди мужчин и женщин из классической программы - главной и самой престижной программы в мире шашек, передает Федерация шашек Украины.

За звание чемпиона мира среди мужчин боролись 40 лучших спортсменов из 18 стран. МСУМК Артем Иванов из Ивано-Франковска и международный гроссмейстер Воутер Сипма из Нидерландов поделили 6-7 места. По дополнительным критериям Артем занял 7 место.
Не менее напряженной шла борьба на чемпионате мира среди женщин, в котором за звание чемпионки боролись 16 финалисток из 9 стран мира. Только последний тур обнаружил победителей. Наша чемпионка Европы по скорой и молниеносной игре ЗМСУ Виктория Мотричко впервые за 10 лет получила Украины бронзовую награду.



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