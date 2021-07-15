Теперь у нас есть награда "Национальная легенда Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении президентской награды "Национальная легенда Украины". Об этом пишет сайт Офиса президента.

Так, этим отличием будут награждать граждан “за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу”.

Также этой наградой будут отмечать тех, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Пока не известно, как будет выглядеть эта награда. Рисунок отличия утвердят по результатам всеукраинского конкурса. Кабинет министров до 9 августа текущего года представить на утверждение президенту проект положения об отличии и проекты рисунка.

Изготовлением отличия и атрибутов к ней будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка Украины.

Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков, во исполнение указа президента Украины, наградил 84 работников системы МВД орденами, медалями, ведомственными знаками отличия, а также правоохранителям присвоены почетные звания.







