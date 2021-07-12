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Здоровье

Рекордно мало случаев COVID-19 выявлено за сутки в Украине

21:00, 12 июл 2021
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Обнаружены за прошедшие сутки 174 инфицированных. От COVID-19 в стране умерли уже 52 604 человека (+7 за сутки), выздоровели 2 177 529 (+236). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

По состоянию на утро понедельника, 12 июля, в Украине официально подтверждено 2 241 217 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 174, из них 16 детей и один медик. Госпитализировали 266 пациентов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

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