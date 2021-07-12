Учения "Sea Breeze-2021 завершились", "Казацкая булава" - начались: Россия в тоске

Многонациональные военные учения Sea Breeze-2021, которые начались 28 июня, завершились. Об этом сообщил командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, передает УНН.

“Беспрецедентные учения Sea Breeze 2021 завершены! Все возложеные задачи выполнены в полном объеме”, — заявил Неижпапа.

Учения Sea Breeze проходили с 28 июня по 10 июля в регионе Черного моря. Украина и США совместно провели учения при участии и поддержке 32 стран.

Ранее руководитель учений Sea Breeze-2021 от американской стороны капитан ВМС США Стюарт Бауман заявил, что уровень сотрудничества и интеграции участников многонациональных военных учеников Sea Breeze 2021 был самым высоким.

Учения Sea Breeze — многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины с 1997 года согласно Меморандуму о взаимодействии и сотрудничестве в областях обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины с 1993 года.

32 страны, 30 кораблей, 30 самолетов, 50 единиц военной техники, 3000 военнослужащих (половина украинцы) приняли участие в этих учениях. Водолазы более 330 раз спустились под воду, пилоты налетали более 80 часов, а корабли прошли свыше 13 тысяч миль.

Международные учения "Казацкая булава-2021" - начались

В Николаевской области стартовали учения "Казацкая булава-2021", в которых участвуют подразделения Вооруженных сил Украины и военные четырех стран НАТО, сообщила пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ.



"Участие в учениях примут около двух тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров - Украины, США, Великобритании, Канады, Швеции", - говорится в сообщении.

Маневры и тренировки продлятся до 24 июля.

В ВСУ отметили, что одной из целей учений является улучшение совместимости между подразделениями Великобритании и Украины при планировании и проведении операций батальонно-тактического уровня.

Ранее сообщалось, что в РФ на фоне маневров Sea Breeze также прошли учения с С-400 . В мероприятии в Краснодарском крае участвовали около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и спецтехники.







