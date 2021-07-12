За что убили президента Гаити: малоприятные аналогии

Целью нападавших на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза не было его убийство, заявили на допросе два американца гаитянского происхождения, участвовавших в атаке и задержанных полицией. Об этом сообщил гаитянский судья Клеман Ноэль, высказывания которого цитирует газета Le Nouvelliste.

“Они сказали, что были переводчиками. Целью акции (в резиденции Моиза) был арест президента Жовенеля Моиза в рамках исполнения ордера следственного судьи, а не его убийство”, — сказал Ноэль со ссылкой на показания американцев Джеймса Солажа и Жозефа Венсана. Он не пояснил, какой именно “ордер” имели ввиду участники нападения.

Во время дознания задержанным задали вопрос, кто был непосредственным заказчиком акции в резиденции президента Гаити. Солаж ответил, что “нашел эту работу через интернет”. По его словам, наемники, осуществившие акцию, “находились в Гаити около трех месяцев”.

Гаитянский судья также рассказал, что полиция нашла автомобиль, который использовали нападавшие. В нем были обнаружены пять единиц огнестрельного оружия, включая два пистолета калибра 9 мм, патроны 5,56 мм и сервер камеры видеонаблюдения из резиденции президента Гаити. В салоне авто также найдена чековая книжка на имя Моиза и его супруги, а также доллары США, пуленепробиваемый жилет, мобильные телефоны.

Ранее Национальная полиция Гаити сообщила, что в группу преступников, участвовавших в нападении на Моиза, входили не менее 28 человек. Семеро нападавших были ликвидированы при задержании, 15 обнаружены, еще несколько преступников разыскиваются.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа, некоторые из преступников, совершивших атаку, говорили по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Национальной полиции и Вооруженных сил Гаити. Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.

Упоение властью?

Свою точку зрения и пугающие аналогии на события в Гаити изложил в своём телеграмм-канале политик Борислав Береза

"Многие из вас читали новость о том, что на острове Гаити убили местного президента Жовенеля Моиза. Но знаете ли вы что предшествовало этому? Подозреваю, что нет. А история очень интересная. И если у вас после ознакомления с ней появятся всякие аналогии с Украиной, то это лишь случайное совпадение. Так вот, дело в том, что президент Гаити превратился в диктатора и в отстранении его от власти были заинтересованы практически все силы, кроме окружения президента Моиза.

А теперь подробнее. В 2019 году на Гаити должны были пройти парламентские выборы, но их перенесли на осень 2021-го. В январе 2020 года мандат парламента истек и Моиз распустил его, начав править страной напрямую, хотя по Конституции все решения главы государства должны утверждаться парламентом. А в феврале 2021 года у него закончились полномочия. От президента потребовали уйти в отставку, но Моиз отказывался, указывая на то, что из-за повторных выборов он вступил в должность на год позже, а, стало быть, его президентский срок истекает только в 2022 году. Началась узурпация власти. Моиз правил страной, издавая декреты и не хотел терять власть. Но самое интересное началось тогда, когда Моиз решил провести осенью 2021 года конституционный референдум, который укрепил бы его президентские полномочия. При этом оппозиция и даже часть команды Моиза были жёстко против проведения референдума, потому что процедура прямо противоречила положениям Конституции. А сам Моиз хотел через реформы упразднить Сенат и на основании этого, обнулив свое президентство, дать себе возможность избираться на второй срок, а сами выборы проводить в один тур. Этакое решение в стиле Путин-лайт.

Но не успел. Его убили. И это, кстати, было не первое покушение на него. Вот так закончилась история этого гаитянского президента, который возжелал стать диктатором. Самое интересное, что Моиз до избрания президентом и до похода в политику не имел никакого политического опыта и был бизнесменом, занимался выращиванием и продажей бананов. Идя на выборы он обещал гаитянам конец их бедности, борьбу с коррупцией и бандитами, которые являются серьёзной силой на Гаити. В своей программе он обещал восстановление экономики на базе развития экологически чистого сельского хозяйства и экотуризма, создание рабочих мест, обеспечение всеобщего доступа к образованию и здравоохранению. Но вкусив власть захотел стать диктатором и не смог превратить Гаити в соседнюю Доминикану. Обещать было проще. Но все произошло наоборот. Его правление принесло гаитянам ухудшение ситуации и новый уровень обнищания. В стране с населением 11 миллионов человек почти 60% жителей находятся за чертой бедности, и как минимум 3,67 млн жителей Гаити (около 35% от населения) испытывают проблемы с доступом к продовольствию, а для более 1,2 млн граждан вопрос обеспечения продуктами стоит крайне остро. На острове идут войны банд, жёстко преследовалась оппозиция и не работают институции. Всё это подтверждает, что сейчас Гаити - это пример "failed state" - классического несостоявшегося государства, которое дошло до этого состояния из-за неуемных амбиций некомпетентного, но крайне чистолюбивого человека, которого избрали президентом.

Глава правительства осудил происшествие. Так же осудили убийство все мировые лидеры от Бориса Джонсона и Джо Байдена до генерального секретаря ООН Антониу Гуттериш и главы Совета Европы Шарля Мишеля. Но уверен, что реально никто из них не расстроился из-за гибели диктатора. А вот за будущее Гаити они реально должны переживать. Потому что страна на грани тотальной катастрофы.

Какие мысли и ассоциации у вас появились после прочтения этого текста?"

Напомним

В ночь на 7 июля неизвестные ворвались в усиленно охраняемый дом президента Гаити Жовенеля Моиза, застрелили главу государства и тяжело ранили его жену.

Судя по видео с места событий, в ночь на среду был настоящий бой. Стены дома буквально изрешечены пулями. На теле 53-летнего Моиза насчитали 12 огнестрельных ранений.

По данным гаитянских властей, нападение совершила хорошо вооруженная и организованная группа, в которую входили 26 отставных колумбийских военных и два американца гаитянского происхождения. 17 из них, в том числе оба американца, задержаны, трое убиты в перестрелках с силами безопасности, еще восемь продолжают скрываться.











