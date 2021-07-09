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Германия комплексует и хочет компенсировать Украине потери от "СП-2"

23:00, 09 июл 2021
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Договоренности Германии и США по теме “Северного потока-2”, если будут достигнуты, могут предусматривать помощь Украине в энергетической сфере. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel.

Как пишет журнал, решить спор можно, если предложить Украине компенсацию, в случае если страна утратит роль транзитера газа. Также Берлин может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода. “Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины”, — говорится в статье.
Разработано несколько вариантов компенсации. В частности, кроме миллиардов долларов в восстановление "абсолютно изношенной" газотранспортной сети, Украине могут предложить сотрудничество в сфере производства водорода.
“Северный поток-2” — одна из спорных тем в отношениях Берлина и Вашингтона. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон открыто выступает против строительства и пытается заблокировать проект.
Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее говорил, что рассчитывает на решения к августу. Он выразил надежду на то, что визит канцлера Ангелы Меркель в Вашингтон (14-16 июля) позволит сблизить позиции.
Как заявил 9 июля на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт — переговоры Германии и США по урегулированию разногласий вокруг проекта строительства газопровода “Северный поток-2” продолжаются, а для правительства в Берлине — центральное значение имеет вопрос сохранения Украиной роли транзитера газа.
Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что “Северный поток-2” якобы является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал “недоумение” попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.




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