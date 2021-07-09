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Михаил Кохан лучше всех метнул молот на соревнованиях в Венгрии

22:30, 09 июл 2021
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Украинский легкоатлет Михаил Кохан с личным рекордом выиграл соревнования по метанию молота на Мемориале Иштвана Дюла в Секешфехерваре (Венгрия), который входит в золотую серию Континентального тура "World Athletics", передает ФЛАУ.

20-летний спортсмен открыл соревнования с результатом 78,50 м, в третьей попытке показал 79,76 м, а в четвертой — 80,78 м, что является новым личным рекордом украинца.
Наш земляк оставил позади бронзового призера Олимпийских игр Войцеха Новицки (80,58 м), а также четырехкратного чемпиона мира Павла Файдек (78,78 м).
Результат Кохана стал лучшим в истории для 20-летних метателей. Он также стал шестым украинцем, который метал молот за 80 метров.

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