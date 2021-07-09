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У тысяч должников уже арестованы счета без суда: будут ли снимать деньги
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Общество / Власть и право

У тысяч должников уже арестованы счета без суда: будут ли снимать деньги

20:00, 09 июл 2021
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На сегодня в Едином государственном реестре должников значится 390 755 исполнительных производств, открытых на основании не судебных решений, а так называемой исполнительной нотариальной надписи. При этом только 11 502 таких арестов были отменены судами за последний год. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на информацию ЕРБ и ЕГРСР. Деньги с арестованных счетов без суда обещают не снимать.

Чтобы ускорить и удешевить процесс взыскания долгов, коллекторы, ломбарды, кредитные организации и некоторые банки все чаще обращаются в обход суда к нотариусам и получают от них исполнительную надпись — документ, которого достаточно, чтобы заблокировать счета неплательщика и наложить арест на его имущество. Сегодня этот вопрос приобретает особую ??актуальность, поскольку с 6 июля банки начнут автоматически блокировать счета клиентов по требованию сторонних кредиторов.
«Исполнительная надпись - довольно удобный инструмент для защиты прав кредитора. Через исполнительную надпись гораздо проще взыскать задолженность, чем сделать это через суд, i получить такую ​​надпись у нотариуса довольно несложно. Но также это и удобный инструмент для злоупотреблений. Часто бывает, что нотариусы выдают надписи "сомнительным" организациям и не всегда должным образом проверяют документы, необходимые для получения исполнительной надписи.
Исполнительную надпись можно обжаловать в суде, и граждане делают это все чаще: в 2018-м году было 2923 отмены исполнительных надписей, в 2020-м — уже 5772, то есть за два года этот показатель увеличился в два раза.

Впрочем, исполнительная надпись можно обжаловать в суде, и граждане делают это все чаще: », - комментирует адвокат Андрей Гевко, партнер в юридической фирме Bargen:
«Если ваши счета арестованы на основании сомнительного исполнительной надписи, и вы хотели бы оспорить его, то первым делом убедитесь, что:
исполнительная надпись совершена на основании документов, которые есть в перечне, установленном законом;
- нотариус проверил, что ваша задолженность является бесспорной и подтверждается соответствующими документами;
- кредитор предоставил доказательства, что вы задолжали именно ему, а не какой-то другой организации;
- со дня возникновения задолженности прошло не более трех лет.
Если какое-то из этих условий нарушено, можете отправляться в суд.
Юридическая грамотность украинских должников растет: в 2018-м году было 2923 отмен, в 2020-м - уже 5772, то есть за два года этот указатель увеличился в два раза. 11502 решение об отмене исполнительных надписей было вынесено только за последний год.

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Если человек задолжал за жилищно-коммунальные услуги или не оплатил штраф за превышение скорости - средства на его банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

"Объясняем простым языком. Представим, что кто-то не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения или коммунальные услуги, или задолжал вам средства (в том числе алименты на содержание ребенка или заработную плату). Этот факт сначала должен подтвердить своим соответствующим решением суд или другой орган (должностное лицо). Если после этого должник так и не возвращает средства - в дело вступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они, в частности, могут арестовать средства на банковских счетах должника. Именно процедура коммуникации между исполнителями и банками и была упрощена", - сообщает пресс-служба министерства.



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