"Это бред": Борислав Береза о "самых быстрых" в Европе реформах от Зеленского

"Если смотреть на условия, в которых Украина проводит реформы, то, я считаю, мы сегодня самые быстрые в Европе", сказал Зеленский, выступая в Литве. Эта фраза человека, который плохо играет роль президента Украины, говорит о том, что он не только некомпетентен, но и чудовищно глуп." Об этом рассуждает в своем Телеграм-канале политик Борислав Берёза.

Во-первых, какие реформы должны провести Эстония, Германия, Польша и Австрия, чтоб их приняли в ЕС и НАТО? Итить! Так они же уже члены и ЕС и НАТО. Значит никаких? Тогда что за бред несёт Зеленский?

Во-вторых, реформы проводятся не для Меркель, Макарона и даже не для Байдена, а для Украины. Как ему объяснить и вбить в его ограниченное сознание, что с коррупцией борются для себя! И судебную реформу проводят для себя, чтоб получить честные суды, которым бы доверяли граждане Украины, западные инвесторы и все остальные. И налоговая, медицинская и образовательные реформы, вместе с налогом на выведенный капитал, нужны украинцам, а не испанцам, полякам или эстонцам. У них и так все ок. Это нужно нам. Но наш недогарант этого не понимает. И ляпает подобные "перлы".

А когда он обиженным голосом в Вильнюсе говорит, что он провел быстро земельную реформу и открыл рынок земли, который 30 лет не могли открыть, а нас все равно не взяли все еще в ЕС и НАТО, то хочется ему задать вопрос:

- А рынок земли он вводил не для украинцев, а для иностранцев? Если нет, то чего он апеллирует к ним с этим, как с аргументом? Если да, то понятно почему такой идиотский вариант открытия рынка земли. Что у него в голове и почему он так и не осознал главного, что это не кино и тут нет дублей? Поэтому перенять факап не удастся.

В общем, я уже устал перманентно испытывать испанский стыд за этого недоросля. А он продолжает генерировать поток глупости, которая замешена на его профанстве и тщеславии.

В итоге, он из того, кто насмехался над политиками, сам стал посмешищем.

Но на Западе смеются уже не только над ним, но и над нами - над гражданами страны, которые избрали это недоразумение руководить Украиной.



