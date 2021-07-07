Как на Ивана да на Купала девки через костёр скакали

С вечера 6 июля до вечера 7 июля, то есть в ночь с 23 на 24 июня по старому стилю, в Украине, Беларуси и России отмечают традиционный праздник Ивана Купала (Купала). Об этом и других праздниках сообщает УНН.

Праздник Ивана Купала имеет дохристианские корни. У славянских народов это был день летнего солнцеворота (солнцестояния — 20-22 июня), который отмечался язычниками. Согласно христианскому календарю, на эти дни приходилось Рождество Иоанна Крестителя (24 июня по старому стилю), которое и празднуют христиане восточного обряда. В народе же Рождество Иоанна Крестителя ошибочно называют праздником Ивана Купала. Название связывают с именем язычница бога Купало — богом земных плодов. Когда ему приносили в жертву хлеб. В Польше Купала празднуют в ночь с 22 на 23 июня.

Главные атрибуты праздника — это Купало и Марена (Марена, Мара, Марина).

Праздновали Купала издавна по всей Украине, правда с определенными различиями по регионам. В советские годы часть присущих празднику региональных обычаев отмерла. Подобные обычаи существовали, или существуют еще и теперь, и у многих других народов: чехов, немцев, австрийцев, сербов, болгар, поляков, англичан, белорусов и россиян.

Празднование начиналось в заранее оговоренных местах, преимущественно возле рек. Девушки плетут венки из полевых цветов и перед закатом солнца собираются на выгонах у рек. Обязательно разлагается большой костер, через который прыгают девушки и парни в одиночку или в паре. Купальский костер, согласно преданию, обладает большой мифической силой. Через купальский костер прыгают все, проходя таким образом своеобразный ритуал очищения. Так, считалось, что когда девушка и парень, которые любят друг друга, взявшись за руки, прыгают в паре через костер и их руки остаются соединенными, то они, взявшись, всю жизнь проживут вместе.

Также существует поверье о цвет папоротника, который якобы появляется в купальскую ночь. По легенде, папоротник цветет лишь одно короткое мгновение короткой в году ночи на Ивана Купала. Получить этот цветок довольно трудно, поскольку ее бережет от людей нечистая сила.

Существует поверье, что собранные в ночь на Ивана Купала или утром с “Ивановской” росой лекарственные растения имеют особую, необычайную силу. По народным легендам целебные травы сеют русалки — потоплены девушки, нимфы — души маленьких некрещеных детей и другие духи природы. Они ухаживают за зельем и знают, как и когда его употреблять.

Религиозные праздники

7 июля также отмечается праздник Рождества Иоанна Крестителя.

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Имя, которое дали своему новорожденному сыну праведные Захария и Елизавета, означает “дар Божий” или “благодать Божия”. Рассказывает Святое Евангелие (от Луки), что когда намечены Захария слово это на дощечке, прошла ему временная немота, заговорил он, славя Господа и предсказывая, по внушения Духа Святого, о пришествии вскоре Спасителя, и станет Иоанн Предтеча Его, чтобы подготовить народ к принятию Спасителя. Все, кто слышал об этом событии, в страхе и недоумении спрашивали друг друга и самих себя: “Что же будет с этого младенца?” А с детства вырос муж премудрый и славный, которого сам Иисус Христос назвал человеком, от которого нет высшего числа рожденных женами.

Сегодня именины отмечают Иван, Иванна, Антон, Ян, Яков, Никита, Кирилл и Мефодий.











