"Поддержать"
Тренды:
Новости
Китай делает ставки на ионные двигатели, доставлять астронавтов на Марс
Двигатели для новых самолётов на 400 млн грн заказал "Антонов" у Мотор Сич
Ещё один газопровод в обход и в ущерб Украины: Сербия и Венгрия достроили Турецкий поток
Шампанское принадлежит только Шампани, справедливо считают во Франции
В эстонском Тарту впервые запустили беспилотные автобусы
Как на Ивана да на Купала девки через костёр скакали
Будет ли уволен Шевченко после поражения сборной Украины от Англии
Мечта Фантомаса: машина-самолет AirCar впервые перелетела из одного города в другой
Из-за резолюции Украины по Крыму и Донбассу, Россия покинула заседание ПА ОБСЕ
Канны-2021. Украинские фильмы уже побеждали - семь звездных лент
"Слуги" решили покончить с бедностью путём повышения налогов
Во Львове 25 детей будут прооперированы известным пластическим хирургом из Германи. Дополнено
Антифейк: флаги Украины во время встречи со сборной по футболу никто не выбрасывал
Армия НАТО и армия России – это как "Запорожец" и Tesla, считает эксперт Гарри Табах
Украинская криптобиржа попала в топ для работы с телефона PR
Все новости
Общество

Как на Ивана да на Купала девки через костёр скакали

14:30, 07 июл 2021
66
Версия для печати

С вечера 6 июля до вечера 7 июля, то есть в ночь с 23 на 24 июня по старому стилю, в Украине, Беларуси и России отмечают традиционный праздник Ивана Купала (Купала). Об этом и других праздниках сообщает УНН.

Праздник Ивана Купала имеет дохристианские корни. У славянских народов это был день летнего солнцеворота (солнцестояния — 20-22 июня), который отмечался язычниками. Согласно христианскому календарю, на эти дни приходилось Рождество Иоанна Крестителя (24 июня по старому стилю), которое и празднуют христиане восточного обряда. В народе же Рождество Иоанна Крестителя ошибочно называют праздником Ивана Купала. Название связывают с именем язычница бога Купало — богом земных плодов. Когда ему приносили в жертву хлеб. В Польше Купала празднуют в ночь с 22 на 23 июня.
Главные атрибуты праздника — это Купало и Марена (Марена, Мара, Марина).
Праздновали Купала издавна по всей Украине, правда с определенными различиями по регионам. В советские годы часть присущих празднику региональных обычаев отмерла. Подобные обычаи существовали, или существуют еще и теперь, и у многих других народов: чехов, немцев, австрийцев, сербов, болгар, поляков, англичан, белорусов и россиян.
Празднование начиналось в заранее оговоренных местах, преимущественно возле рек. Девушки плетут венки из полевых цветов и перед закатом солнца собираются на выгонах у рек. Обязательно разлагается большой костер, через который прыгают девушки и парни в одиночку или в паре. Купальский костер, согласно преданию, обладает большой мифической силой. Через купальский костер прыгают все, проходя таким образом своеобразный ритуал очищения. Так, считалось, что когда девушка и парень, которые любят друг друга, взявшись за руки, прыгают в паре через костер и их руки остаются соединенными, то они, взявшись, всю жизнь проживут вместе.
Также существует поверье о цвет папоротника, который якобы появляется в купальскую ночь. По легенде, папоротник цветет лишь одно короткое мгновение короткой в году ночи на Ивана Купала. Получить этот цветок довольно трудно, поскольку ее бережет от людей нечистая сила.
Существует поверье, что собранные в ночь на Ивана Купала или утром с “Ивановской” росой лекарственные растения имеют особую, необычайную силу. По народным легендам целебные травы сеют русалки — потоплены девушки, нимфы — души маленьких некрещеных детей и другие духи природы. Они ухаживают за зельем и знают, как и когда его употреблять.

Религиозные праздники

7 июля также отмечается праздник Рождества Иоанна Крестителя.
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Имя, которое дали своему новорожденному сыну праведные Захария и Елизавета, означает “дар Божий” или “благодать Божия”. Рассказывает Святое Евангелие (от Луки), что когда намечены Захария слово это на дощечке, прошла ему временная немота, заговорил он, славя Господа и предсказывая, по внушения Духа Святого, о пришествии вскоре Спасителя, и станет Иоанн Предтеча Его, чтобы подготовить народ к принятию Спасителя. Все, кто слышал об этом событии, в страхе и недоумении спрашивали друг друга и самих себя: “Что же будет с этого младенца?” А с детства вырос муж премудрый и славный, которого сам Иисус Христос назвал человеком, от которого нет высшего числа рожденных женами.

Сегодня именины отмечают Иван, Иванна, Антон, Ян, Яков, Никита, Кирилл и Мефодий.




Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мультимедиа
Смотреть еще
Транспорт / Технологии / Видео
Вчера, 15:00
В эстонском Тарту впервые запустили беспилотные автобусы
В эстонском Тарту впервые запустили беспилотные автобусы
Мечта Фантомаса: машина-самолет AirCar впервые перелетела из одного города в другой
Мечта Фантомаса: машина-самолет AirCar впервые перелетела из одного города в другой
Канны-2021. Украинские фильмы уже побеждали - семь звездных лент
Канны-2021. Украинские фильмы уже побеждали - семь звездных лент
Экоцид в Винницкой области расследует СБУ: тут "закапывали" сотни тонн токсичных отходов
Экоцид в Винницкой области расследует СБУ: тут "закапывали" сотни тонн токсичных отходов
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы для снижения напряженности в Черном море
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы для снижения напряженности в Черном море
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены