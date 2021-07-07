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Китай делает ставки на ионные двигатели, доставлять астронавтов на Марс
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Космос / Технологии

Китай делает ставки на ионные двигатели, доставлять астронавтов на Марс

19:00, 07 июл 2021
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В первом китайском модуле будущей космической станции используются ионные двигатели - технология, которая может значительно сократить время, необходимое для полета на Марс. Модуль, названный Tianhe, питается от четырех ионных двигателей. Фактически, модуль вскоре может стать первым космическим кораблем, который будет перевозить людей с использованием этой технологии, пишет Футуризм.

Отказ от химических ракетных двигателей позволит существенно сократить потребность в топливе и сделает полеты к Марсу быстрее - около 39 дней с использованием 200-МВт двигателя и, что важно, полет будет не столь затратным по ресурсам.
Вместо топлива можно будет взять дополнительное оборудование или отправить в полет небольшой космический корабль. Например, в год обслуживания станции Тяньгун требуется не менее 400 кг топлива, тогда как МКС для удержания на орбите в год требует около 4 тонн топлива.
Разработками перспективных ионных двигателей в Китае занимается закрытый институт в Шанхае. Перед учеными стоит задача создать силовые установки, которые не разрушались бы под влиянием мощного ионного ветра, для чего разрабатываются специальные керамические покрытия и силовые магнитные экраны.
Тестовый прогон двигателя HET-3000 в течение 8 × 240 часов показал, что новые двигатели способны обеспечить не менее 15 лет эксплуатации силовой системы, что необходимо для дальних полетов.
Китай делает большие ставки на ионные двигатели, надеясь использовать их не только для своей космической станции, но и для будущих спутниковых группировок и космических кораблей с ядерными двигателями, способных доставлять астронавтов на Марс.
Технология существует уже несколько десятилетий, но массовому внедрению препятствует тот факт, что создаваемая тяга не очень значительна. Увеличение размеров двигателей может в конечном итоге подвергнуть космонавтов опасности и сократить срок службы спутников.
Добавим, ионный двигатель на эффекте Холла - это устройство, в котором атомы ионизируются и ускоряются электрическим полем. Радиальное магнитное поле, создаваемое магнитами на двигателе, используется для захвата электронов, которые затем оборачиваются орбите, и создание электрического поля из-за эффекта Холла. Создаваемая тяга чрезвычайно мала, с очень низкими массовыми расходами и очень высокой эффективной скоростью истечения и удельным импульсом.



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