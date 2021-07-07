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Мечта Фантомаса: машина-самолет AirCar впервые перелетела из одного города в другой

13:00, 07 июл 2021
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Летающая машина AirCar совершила первый межгородской перелет: она улетела из аэропорта в Нитре в аэропорт Братиславы. За рулем автомобиля находился ее создатель Стефан Кляйн: полет занял 35 минут. Машина приехала в Братиславу со взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ХайТек.

AirCar превращается из автомобиля в самолет за 2 минуты 15 секунд, после чего может взлететь с небольшой взлетно-посадочной полосы с двумя людьми на борту. Как объясняет Кляйн, его разработка может пролететь почти тысячу километров со средней скоростью 170 км/ч на высоте до 2,5 км.
Компания собирается занять хотя бы часть мирового рынка малых частных самолетов и воздушных такси. Только в США ежегодно могут заказывать до 40 тыс. таких аппаратов.


Кляйн разрабатывал летающий автомобиль в течение 20 лет. Его модель совершила более 140 тестовых вылетов. Сейчас прототип использует бензиновые, а не электрические двигатели. Водителям AirCar понадобится как лицензия пилота, так и обычное водительское удостоверение.

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